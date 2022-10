Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới do bão số 5 suy yếu, tại Quảng Trị đã mưa to và kéo dài gây ngập lụt khắp nơi. Chính quyền đã lên phương án di dời hơn 14.000 người dân đến nơi an toàn.