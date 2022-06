Cục ATTP "tuýt còi" 6 cơ sở vi phạm, xử phạt hàng trăm triệu

Công ty TNHH Thương mại Kindpeak (địa chỉ tại Phòng 601, số nhà B5D6 Khu đô thị Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) bị xử phạt 50 triệu đồng. Nguyên nhân vì đơn vị này đã vi phạm quy định quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Satuchin (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 8865/2020/ĐKSP ngày 14/9/2020). Công ty CP công nghệ Quốc tế Đại Việt (địa chỉ tại Số 28, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội) bị xử phạt 120 triệu đồng. Lý do vì đơn vị này đã vi phạm quy định quảng cáo đối với 5 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe gồm: thực phẩm bảo vệ sức khỏe DAVI SUKI (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 9228/2021/ĐKSP ngày 11/10/2021); thực phẩm bảo vệ sức khỏe DAVI STOMACH (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 8770/2021/ĐKSP ngày 29/9/2021); thực phẩm bảo vệ sức khỏe DAVI SUGO (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 9227/2021/ĐKSP ngày 11/10/2021); thực phẩm bảo vệ sức khỏe DAVI STRONG (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 9328/2021/ĐKSP ngày 13/10/2021); thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sumi Life (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 6304/2020/ĐKSP ngày 9/7/2020). Công ty CP DP Ecolife (địa chỉ tại Số 28B, Phố Thành Công, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) bị xử phạt 25 triệu đồng, vì không đáp ứng điều kiện an toàn thực phẩm. Công ty CP Anvy (địa chỉ tại Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) bị xử phạt 40 triệu đồng. Lý do vì, vi phạm quy định về quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cikan tiền đình (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 7462/2021/ĐKSP ngày 12/8/2021) và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Anvida đại tràng (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 570/2021/ĐKSP ngày 20/01/2021). Công ty CP MASTERTRAN (địa chỉ tại NV4.13, khu chức năng đô thị Tây Mỗ, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) bị xử phạt 50 triệu đồng. Lý do vì đơn vị này đã vi phạm quy định về quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe VITAL PREGNA (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 7218/2019/ĐKSP ngày 18/6/2019) và thực phẩm bảo vệ sức khỏe KINDER OPTIMA (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 7357/2020/ĐKSP ngày 07/8/2020).