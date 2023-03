Tham dự và chỉ đạo buổi lễ có Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; các đại biểu trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Dương Văn Tính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an cho biết, trải qua 50 năm xây dựng, đơn vị có nhiều đóng góp thầm lặng, góp phần đắc lực yêu cầu công tác của ngành công an trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Thiếu tướng Dương Văn Tính đọc diễn văn lễ kỷ niệm.

Thiếu tướng Dương Văn Tính cho biết, lực lượng của Cục Công nghệ thông tin tham gia và có đóng góp quan trọng trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đặc biệt, với việc thực hiện thành công nhiệm vụ "mã thảm một bức" làm tiền đề giải mã hàng ngàn bức điện trong đấu tranh với thế lực thù địch, phản động, lưu vong...

Trong những năm qua, Cục Công nghệ thông tin chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an nhiều chủ trương, định hướng chiến lược về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác. Đặc biệt, đã phối hợp các đơn vị thực hiện tốt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sản xuất, cấp căn cước công dân.

"Những kết quả, thành tích của Cục Công nghệ thông tin đã góp phần vào thành tích chung của lực lượng CAND trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; tạo nền tảng để triển khai dịch vụ công trực tuyến, góp phần thúc đẩy Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số", Thiếu tướng Dương Văn Tính nhấn mạnh.

Thành tích đáng tự hào

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an chia sẻ: Nhìn lại hành trình 50 năm xây dựng và trưởng thành của Cục Công nghệ thông tin thật sự "rất đáng tự hào". Theo Bộ trưởng, Bộ Công an là đơn vị đi đầu trong việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Để triển khai thành công đề án này thì lực lượng công nghệ thông tin là lực lượng đi đầu.

Trước yêu cầu ngày càng cao của tình hình mới, Đại tướng Tô Lâm bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn tập thể Đảng ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cục Công nghệ thông tin luôn đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an cùng tập thể lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin và các đại biểu dự buổi lễ kỷ niệm.

Trong đó có 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đầu tiên là tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chủ trương hiện đại hóa hạ tầng thông tin ngành công an, đưa công tác ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số trở thành khâu đột phá chiến lược, giải quyết hiệu quả các yêu cầu nghiệp vụ, chiến đấu, góp phần hiện đại hóa toàn lực lượng.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách quản lý lĩnh vực ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong CAND... Chủ động tham mưu, đề xuất đầu tư, hiện đại hóa các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ngành công an bền vững, đồng bộ, thống nhất, hiện đại, đa dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, kết nối từ Bộ Công an đến cơ sở.

Phối hợp ứng dụng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, tiến tới hình thành dữ liệu lớn ngành công an, phục vụ dịch vụ hành chính công, phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong CAND. Tập trung phục vụ triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, kết nối thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu khác thuộc các bộ, ngành liên quan.

Ba là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn về bảo vệ an ninh thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước; tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn các hệ thống thông tin theo cấp độ; thực hiện giám sát tập trung và phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an ninh, an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin ngành Công an; tuyệt đối không để lộ, lọt thông tin, bí mật Nhà nước.

Nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ các sản phẩm phần cứng, phần mềm phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin với công nghệ hiện đại, tiên tiến. Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ trong lĩnh vực kiểm soát an ninh phục vụ các sự kiện quan trọng của đất nước, các khu vực trọng yếu và hệ thống cơ sở giam giữ trên toàn quốc.

Năm là, quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, cải cách lề lối làm việc; phát huy vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, nêu gương của đội ngũ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tăng cường đoàn kết nội bộ.