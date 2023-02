Cục CSGT cảnh báo gấp sau loạt vụ tai nạn xe khách làm nhiều người chết

Rạng sáng ngày 21/2, xe khách mang biển kiểm soát 51B-199.56 do tài xế Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, trú tại TP Huế, Thừa Thiên - Huế) điều khiển, chở theo 30 hành khách lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 theo hướng Quảng Nam - Tam Kỳ.

Đến địa phận thôn Tiên Xuân 1 (Tam Anh Nam, Núi Thành, Quảng Nam) thì bất ngờ va chạm với ô tô tải mang biển kiểm soát 81C-156.90 đang đỗ ven đường.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an cung cấp)

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 13 người khác bị thương được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Cách đó 1 tuần, cũng tại Quảng Nam, hồi 4h ngày 14/2, ô tô khách BKS 76B-006.60 chở theo 21 người từ Quảng Ngãi ra Thừa Thiên - Huế khám bệnh. Đến ngã tư giao nhau giữa đường 129 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành), ô tô khách va chạm với xe đầu kéo BKS 92H-004.33 khiến xe khách bị lật.

Ô tô khách bị lật sau vụ tai nạn

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này khiến 10 người tử vong, 11 người bị thương phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 18/1, tài xế Nguyễn Đình Lực (42 tuổi, trú tại Hưng Yên) lái ô tô khách mang biển số 26F-001.34 hướng Hà Nội - Sơn La. Đến chân đèo Thung Khe (Tòng Đậu, Mai Châu, Hòa Bình), ô tô khách va chạm với 3 xe máy cùng chiều, sau đó đâm vào vách đá, lật nghiêng trên quốc lộ khiến hành khách trong xe hoảng loạn đập kính thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn tại Hòa Bình (Ảnh: H.Q)

Vụ tai nạn khiến 3 tử vong, 1 người bị gãy xương sườn và 17 người khác bị thương.

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc đảm bảo an toàn giao thông liên quan đến các phương tiện vận tải hành khách, đơn vị đã liên tục kiểm tra, đôn đốc công an các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn.

“Ngay từ sau Tết Nguyên đán, chúng tôi đã liên tục kiểm tra, đôn đốc lực lượng CSGT Công an các địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là đối tượng tài xế xe khách”, đại diện Cục CSGT cho biết.

Vị đại diện Cục CSGT cho biết thêm, qua một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe khách vừa qua, chủ yếu xảy ra vào thời điểm đêm tối đến rạng sáng. Đây là khung giờ các tài xế hay bị buồn ngủ hoặc mệt mỏi.

Nhiều ý kiến cho rằng, đây là yếu tố "tử thần" mà chủ phương tiện phải chú ý trong bố trí lái, phụ xe đủ số lượng; lái xe phải cẩn trọng vì rất hay xảy ra tai nạn do chủ quan ở thời điểm đường vắng nên phóng nhanh, vượt ẩu.

Ô tô tải bị tai nạn tại cung đường đèo dốc (Ảnh: Cục CSGT)

Lực lượng CSGT khuyến cáo, các tài xế điều khiển phương tiện chạy đường dài không lái xe quá 4 giờ liên tục và 10 giờ trong một ngày. Thêm vào đó, các tài xế phải chú ý điều khiển xe đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ phần đường, làn đường…

Khi đi trên các cung đường đèo dốc, sương mù che khuất tầm nhìn thì phải sử dụng đèn sương mù, chú ý quan sát.

Đặc biệt, các tài xế cần tuyệt đối tuân thủ không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.