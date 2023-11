Chiều 25/11, đại diện Cục CSGT cho biết, từ ngày 30/8-15/10, các Tổ công tác của Bộ Công an đã triển khai ở 58 địa phương, qua đó phát hiện bàn giao cho công an địa phương 6.119 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo đó, trong khoảng thời gian trên, các Tổ công tác của Bộ Công an do Cục CSGT làm tổ trưởng đã phối hợp với Phòng CSGT, Công an cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn. Phát hiện và bàn giao cho địa phương xử lý 1.129 tài xế xe ô tô, 4.963 tài xế xe máy và 26 tài xế xe máy điện vi phạm.

CSGT Hà Nội kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn tại đường Quang Trung (Hà Đông)

Qua xác minh đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ghi nhận 232 trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức… Các trường hợp này, ngoài xử lý theo quy định, Cục CSGT còn gửi thông báo về cơ quan, đơn vị công tác để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, của cơ quan.

Với sự quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tai nạn giao thông có nguyên nhân do người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia đã giảm rõ rệt cả 3 tiêu chí. Cụ thể, xảy ra 50 vụ, làm chết 19 người, bị thương 48 người.

"So với cùng kỳ, giảm 30 vụ, giảm 21 người chết và giảm 16 người bị thương. So với thời gian trước liền kề, giảm 28 vụ, giảm 17 người chết, giảm 1 người bị thương", đại diện Cục CSGT đánh giá.

Đặc biệt, tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng không xảy ra; tai nạn liên hoàn xảy ra 5 vụ, làm bị thương 6 người. So với cùng kỳ giảm 5 vụ, giảm 7 người chết và giảm 2 người bị thương.

“Những con số về tai nạn giao thông có nguyên nhân do sử dụng rượu bia, vi phạm nồng độ cồn đã chứng minh cho hiệu quả của việc quyết liệt xử lý vi phạm của các Tổ công tác Bộ Công an. Về phía lực lượng CSGT, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, việc xử lý chuyên đề về nồng độ cồn là liên tục, không có ngày nghỉ và không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đại diện Cục CSGT khẳng định.