Trả lời VietNamNet, lãnh đạo Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, đơn vị này đã có Công văn số 269/DSVH-DT đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hội An và Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An phối hợp cung cấp các thông tin liên quan để có cơ sở trả lời báo chí về vấn đề này.

Theo vị lãnh đạo này, việc thu phí tham quan di tích, danh lam thắng cảnh thuộc địa phương quản lý, đã được quy định rõ trong Luật Phí và lệ phí. Trong đó quy định, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định thu phí tham quan di tích lịch sử đối với công trình thuộc địa phương quản lý (Phụ lục số 01 tại mục VII. Phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch), đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021).

Đại diện Cục di sản văn hóa cho biết, với Di sản Văn hóa Thế giới Khu phố cổ Hội An, những năm qua, địa phương đã thực hiện việc thu phí tham quan di tích. Nguồn thu này được địa phương chi vào việc quản lý, bảo vệ, tu bổ, phát huy giá trị di tích (thông qua quy chế bảo vệ Di sản Văn hóa Thế giới Khu Phố cổ Hội An). "Vì vậy, việc điều chỉnh thu phí tham quan đối với Di sản Văn hóa Thế giới Khu Phố cổ Hội An hiện nay cũng căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, từ đó quyết định đối với việc thu phí tham quan Khu phố cổ Hội An hay thu phí riêng ở các điểm di tích thuộc Khu phố cổ Hội An, đảm bảo phù hợp với các yêu cầu quản lý di tích và điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương, đồng thời đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật", vị lãnh đạo Cục di sản văn hóa thông tin.

Ảnh: Thạch Thảo

Ông Nguyễn Văn Lanh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, TP Hội An đã nhận được văn bản của Cục di sản Văn hoá đề nghị UBND thành phố, Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An cung cấp thông liên quan đến việc thu phí tham tại Di sản Văn hóa Thế giới Khu phố cổ Hội An. Trong tuần này, Hội An sẽ có báo cáo cụ thể để gửi Cục di sản Văn hoá.

Trước đó, trao đổi với VietNamNet chiều 5/4, Chủ tịch UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) Nguyễn Văn Sơn cho biết, muốn xây dựng lại đề án kiểm soát hoạt động bán vé để đảm bảo công bằng giữa du khách mua vé và du khách không mua vé.

“Tôi phải khẳng định, việc mua vé khi tham quan khu phố cổ đã diễn ra từ lâu. Thành phố sẽ thu phí các đoàn khách đi theo tour, một số khách chi tiền vé trong tour nhưng đơn vị lữ hành không mua vé khiến khách thiệt thòi", ông Sơn nói.

Ông Sơn khẳng định, những khách ở Quảng Nam, TP Đà Nẵng đến Hội An cà phê, ăn uống, ma chay, hiếu hỉ… chắc chắn sẽ không thu phí.