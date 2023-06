Thời gian gần đây, nhiều ý kiến của người dân phản ánh về việc họ gặp bất tiện khi đăng nhập và sử dụng ứng dụng VNeID - định danh điện tử.

Cụ thể, các ý kiến phản ánh về việc họ gặp khó khi đăng nhập tài khoản, đường truyền chậm khiến thao tác gián đoạn, thiết bị cấu hình yếu dẫn đến khó đăng nhập...

Tại buổi họp báo 6 tháng đầu năm 2023 do Bộ Công an tổ chức sáng 30/6, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) đã lên tiếng lý giải.

Theo ông Hùng, tính đến nay Bộ Công an đã cấp trên 45 triệu tài khoản định danh điện tử. Quá trình vận hành, ứng dụng VNeID đã phát huy hiệu quả trong việc phục vụ người dân.

Về việc người dân gặp khó khăn khi sử dụng ứng dụng VNeID, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng cho biết, hiện nay số lượng tài khoản được kích hoạt rất lớn nên tác động đến việc truy cập vào một số khung giờ.

Do lượng người đăng ký, sử dụng gia tăng đột biến nên có một số người dân trong quá trình đăng nhập đã xảy ra chậm. Thời gian này xảy ra vào khung giờ từ 19-21h hàng ngày. Bên cạnh sự đột biến về người dùng, sử dụng ứng dụng, việc xảy ra nghẽn ở một số thời điểm cũng phụ thuộc vào các nhà mạng.

Việc truy cập chậm vào ứng dụng, theo Thiếu tướng Hùng còn có nguyên nhân từ thiết bị điện thoại của người dân có cấu hình thấp, dung lượng bộ nhớ đầy. Việc này dẫn đến tốc độ chậm khi xử lý, thực hiện các ứng dụng.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục C06 - Bộ Công an.

"Cục C06 - Bộ Công an đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các nhà mạng, tăng cường mở rộng đường truyền dẫn, nâng cao tốc độ xử lý, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng nói.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng cũng thông tin, hiện Bộ Công an đang tăng cường triển khai Đề án 06, nghiên cứu, triển khai, mở rộng các tiện ích, ứng dụng từ VNeID phục vụ người dân, doanh nghiệp. Với ứng dụng VNeID mức độ 2 thay thế một số giấy tờ, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện những dịch vụ công trực tuyến liên thông.

Mới đây, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã triển khai ứng dụng xác thực danh tính hành khách qua VNeID tại các sân bay thay thế một số loại giấy tờ cá nhân, bước đầu đã mang lại những tiện ích rất lớn cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Cục trưởng C06 cũng khuyến nghị người dân nếu gặp bất cứ khó khăn, vướng mắc gì liên quan đến CCCD gắn chip, tài khoản định danh điện tử, VNeID, có thể đặt câu hỏi trên trang web của Cục C06 hoặc qua đường dây nóng, đơn vị sẽ giải đáp, hướng dẫn, hỗ trợ 24/24h.