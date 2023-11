Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế - xã hội đang giúp Lào Cai vươn lên trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Với sự trỗi dậy về kinh tế, bộ mặt đô thị Lào Cai đang dần xuất hiện những khu đô thị mới hiện đại, đẳng cấp.

Với tâm huyết nhiều năm xây dựng và phát triển những dự án tầm cỡ khắp cả nước, Chủ đầu tư là BB Group đã chắt lọc nét đặc trưng tinh hoa của vùng Tây Bắc, ra mắt tổ hợp The Manor Tower Lào Cai hội tụ những tiện ích hàng đầu, đa dạng sản phẩm, xứng đáng trở thành biểu tượng mới về phong cách sống cũng như phù hợp chiến lược đầu tư linh hoạt.

Sản phẩm độc bản hội tụ tinh hoa

Với vị trí đắc địa, nằm ở trục đường Trần Hưng Đạo, được ví như “Phố Wall” của Lào Cai, BB Group chọn lựa rất tỉ mỉ đối tác thiết kế hàng đầu của Bỉ để tạo nên một tổ hợp mang tính biểu tượng, và chắt lọc những giá trị tinh hoa, hài hoà với thiên nhiên của vùng rẻo cao Tây Bắc.

The Manor Tower Lào Cai ra đời với sứ mệnh là mảnh ghép hoàn hảo của quần thể Khu đô thị sinh thái The Manor Eco Lào Cai. Toà tháp được lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang kỳ vĩ của núi rừng Tây Bắc. Các kiến trúc sư đã xây dựng The Manor Tower Lào Cai với từng bậc, từng bậc kiêu hãnh vươn lên trời cao. Mỗi căn hộ trong tòa nhà như mỗi cây lúa trên ruộng bậc thang, được thiết kế đón ánh sáng chan hòa, gió mưa mát lành.

Cảm hứng thiết kế còn là ẩn ý mang đậm tính phong thủy, đặc biệt dành cho người dân nơi đây. Ruộng bậc thang với người dân vùng cao, nơi người xưa tận dụng mạch nước ngầm nội tại, dinh dưỡng từ đất để nuôi dưỡng cây lúa phát triển, mùa màng bội thu, tươi tốt. Đây cũng là điều mà chủ đầu tư mong muốn mỗi căn hộ, tận dụng được sinh khí vốn có của núi rừng, của đất trời, để có sự nghiệp phát triển thịnh vượng, lâu bền.

Các kiến trúc sư cũng rất tài tình chắt lọc các tinh hoa thiết kế hiện đại gửi gắm vào dự án. Nếu nhìn từ trên cao thẳng xuống, The Manor Tower Lào Cai giống như bông hoa bách hợp bung nở đầy sức sống giữa núi rừng Tây Bắc, khắc họa một cảnh quan kỳ vĩ ngay trung tâm thành phố Lào Cai.

The Manor Tower Lào Cai có vị trí đắc địa, nằm trên trục đại lộ Trần Hưng Đạo, cũng là trung tâm hành chính mới của Thành phố Lào Cai. Toà tháp bao gồm một tầng hầm rộng rãi, được thiết kế thông minh, khoa học, đảm bảo đủ sức chứa cho các loại phương tiện phục vụ cho mọi nhu cầu từ mua sắm, vui chơi, giải trí cho đến sinh hoạt của người dân.

Khối đế từ tầng 1 đến tầng 3 là tổ hợp thương mại với nhiều tiện ích hoàn hảo dành cho gia đình như: Siêu thị, cửa hàng mỹ phẩm, thời trang, đồ gia dụng, nhà hàng, rạp chiếu phim, khu vui chơi thiếu nhi, quán cà phê… cùng hàng trăm gian hàng bày bán các sản phẩm chất lượng cao, khu ẩm thực độc đáo với những món ăn tinh tế.

Khối chung cư từ tầng 4 đến tầng 16 bao gồm 259 căn hộ được thiết kế thông minh, ngập tràn nắng gió và ánh sáng tự nhiên nhờ hệ thống logia, ban công thoáng mát, tối ưu. Gia chủ có thể thỏa sức sáng tạo thiết kế sân vườn ở khu vực ban công - tạo ra những “vườn treo” mini trên cao, tầm nhìn panorama ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Lào Cai mỗi ngày.

Cuộc sống hưng vượng với tiềm năng sinh lời vô hạn

The Manor Tower Lào Cai sở hữu không gian sống xanh với mật độ xây dựng thấp, thiết kế công năng hội tụ đầy đủ những tiêu chí của một ngôi nhà tiện nghi, sang trọng, đặc biệt phù hợp với nhu cầu sinh sống hay phục vụ nghỉ dưỡng, công tác ngay tại trung tâm của thành phố Lào Cai.

Nơi đây cũng thừa hưởng trọn vẹn chuỗi cảnh quan và hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp của Khu đô thị The Manor Eco Lào Cai gồm trường quốc tế liên cấp, công viên trung tâm, đại lộ mua sắm…

Nằm trên những tầng cao nhất của tòa tháp thịnh vượng (từ tầng 17 đến tầng 25) là khách sạn và căn hộ hàng hiệu Citadines Central Lào Cai. Khu căn hộ hàng hiệu được “may đo” trong từng đường nét và chi tiết, tạo nên không gian sống đẳng cấp và tinh tế. Khu vực Sky bar và nhà hàng 5 sao có tầm nhìn bao quát trọn thành phố trên đỉnh tòa tháp lần đầu tiên xuất hiện tại Lào Cai hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo mới, một cuộc sống sôi động hơn nơi cửa ngõ Tây Bắc.

Các căn hộ dịch vụ đẳng cấp được vận hành bởi Tập đoàn The Ascott Limited - đơn vị quản lý và vận hành hàng đầu. Đây hiện là nhà điều hành dự án căn hộ lớn nhất trên thế giới hiện nay, quản lý và sở hữu khoảng 22.000 căn hộ nằm các thành phố lớn ở châu Á, châu Đại Dương mà nhiều nơi khác; các dự án của tập đoàn trải dài khắp tại hơn 20 quốc gia và nhiều thành phố lớn.

The Manor Tower Lào Cai sẽ mang đến một không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế với những tiêu chuẩn khắt khe, phù hợp cả kinh doanh lưu trú và để ở. Nơi đây cũng thiết lập một chuẩn sống đẳng cấp, khác biệt cho cư dân thành phố cửa ngõ Lào Cai, với cộng đồng dân cư tinh hoa, ưu tú, nằm trong một khu vực sầm uất và phát triển nhất Lào Cai. Đây sẽ là nơi bắt đầu cuộc sống hưng vượng cho gia chủ, không chỉ an cư mà còn là cơ hội đầu tư sinh lời bền vững với những sản phẩm bất động sản duy nhất, độc bản.

Ngày 02/12/2023, The Manor Tower Lào Cai sẽ tiến hành bàn giao căn hộ cho những chủ nhân đầu tiên và tiếp tục mở bán đợt 2 với quỹ hàng chưa tới 200 căn hộ cao cấp và shop thương mại khối đế với giá đầu tư hợp lý chỉ từ 26,2tr/m2. Giới chuyên gia và nhà đầu tư nhận định đây sẽ là một trong những giao dịch sôi động và giỏ hàng được săn đón nhất dịp cuối năm tại thị trường bất động sản Tây Bắc. The Manor Tower Lao Cai Hotline: 0877.126.126 Website: http://themanortowerlaocai.com.vn Địa chỉ: số 2, Trần Hưng Đạo, Khu đô thị The Manor Lào Cai, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Nguồn: Bitexco