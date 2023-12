Lee Sun Kyun (1975-2023)

Việc tài tử Lee Sun Kyun qua đời trong ô tô đỗ ở công viên trung tâm Seoul Hàn Quốc sáng 27/12 gây sốc cho làng giải trí Hàn Quốc, châu Á và thế giới. Không chỉ các trang tin trong nước, các báo lớn của Mỹ, châu Âu... cũng đồng loạt đưa tin về sự việc đau lòng này.

Với phương Tây, kể từ sau chiến thắng ngoạn mục của phim Parasite (Ký sinh trùng) tại Oscar 2024 với 4 tượng vàng, Lee Sun Kyun đã trở thành gương mặt nổi tiếng trên màn ảnh thế giới.

Lee Sun Kyun gần đây liên tục được điểm tên trên truyền thông không phải các dự án đình đám mà vì anh bị điều tra với cáo buộc sử dụng ma túy. Sự nghiệp kéo dài gần 2 thập kỷ và danh tiếng anh gây dựng được đã sụp đổ sau scandal. Sau bê bối, Lee Sun Kyun đã bị xóa tên khỏi nhiều dự án phim, đối mặt với nhiều khoản đền bù hợp đồng lớn.

Nam diễn viên đã trải qua 3 cuộc thẩm vấn, lần gần nhất là ngày 23/12/2023 với cuộc thẩm vấn dài 19 tiếng. Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, vợ nam diễn viên đã báo với cảnh sát việc chồng rời nhà và để lại thư tuyệt mệnh.

Lee Sun Kyun nổi tiếng với vai ông chủ giàu có Park Dong-ik trong phim 'Ký sinh trùng'.

Lee Sun Kyun chết trong ô tô với thanh than củi đang cháy ở ghế bên cạnh. Anh ra đi khi mới 48 tuổi. Nhiều giả thuyết đưa ra về cái chết đau lòng của nam diễn viên. Hầu hết cho rằng tài tử Ký sinh trùng kết liễu đời mình vì không chịu nổi áp lực từ dư luận cũng như danh tiếng đã bị hủy hoại hoàn toàn sau bê bối.

Lee Sun Kyun bị cáo buộc sử dụng ma túy trái phép nhiều lần trong khi nam diễn viên một mực phủ nhận và cho rằng anh bị nhân viên trong quán bar cài bẫy để tống tiền.

Đạo luật phòng chống ma túy của Hàn Quốc nổi tiếng hà khắc. Những người tái phạm việc sử dụng hoặc buôn bán ma túy bị phạt tù từ 6 tháng tới 14 năm. Những ngôi sao dính đến ma túy và bị kết luận phạm tội cũng đồng nghĩa họ chấm dứt sự nghiệp.

Lee Sun Kyun trong phim 'Dr. Brain'.

Lee Sun Kyun sinh năm 1975 ở Seoul. Anh từng theo học ĐH Nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc và bắt đầu nổi tiếng trên phim truyền hình từ năm 2007 qua bộ phim White Tower (2007) và Coffee Prince (2007). Tuy nhiên Lee Sun Kyun nổi tiếng hơn cả trong lĩnh vực điện ảnh. Lee Sun Kyun từng nhiều năm liền đứng ở top những nam diễn viên quyền lực nhất màn ảnh Hàn Quốc.

Năm 2012, anh góp mặt trong hai bộ phim thành công nhất điện ảnh Hàn Quốc là Helpless và All About My Wife. Lee Sun Kyun cũng thành công trên sân khấu kịch.

Những vai chính gây chú ý của anh phải kể đến: A Hard Day (2014), Paju (2009) từng gây tiếng vang tại nhiều LHP quốc tế lớn. Năm 2021, Lee Sun Kyun đóng chính trong series phim Dr. Brain. Đây là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên được phát hành trên Apple TV.

Vai diễn trong phim này cũng mang về cho anh đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Emmy Awards 2022. Không kể vô số đề cử, Lee Sun Kyun từng thắng giải Baeksang Arts Awards, KBS Drama Awards, MBC Drama Awards.... cho Nam diễn viên xuất sắc. Năm 2020, cùng với dàn diễn viên trong Ký sinh trùng giành giải Dàn diễn viên xuất sắc nhất ở SAG Awards (Mỹ).

Lee Sun Kyun và vợ.

Đời tư, Lee Sun Kyun kết hôn với nữ diễn viên kém anh 1 tuổi - Jeon Hye Jin. Trước khi kết hôn vào năm 2009, họ đã có 7 năm yêu nhau. Cặp đôi đón con trai đầu lòng vào cuối năm 2009 và con trai thứ 2 vào năm 2011.

Quỳnh An