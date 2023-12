{"article":{"id":"2224979","title":"Cuốn sách tái hiện câu chuyện cảm động về người bộ đội Cụ Hồ","description":"Mong muốn lưu giữ lại cho lớp trẻ những câu chuyện về tấm gương hy sinh, phụng sự Tổ quốc của người bộ đội Cụ Hồ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tác giả Nguyễn Quang Chánh đã dày công thực hiện cuốn sách ‘Sống để kể lại những anh hùng’.","contentObject":"<p>Sáng 9/12, tại Hội trường Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM diễn ra buổi ra mắt cuốn<a href=\"https://vietnamnet.vn/sach-tag3921994003162469009.html\"> sách</a> <em>Sống để kể lại những anh hùng</em> của tác giả Nguyễn Quang Chánh, nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023).</p>

<p>Tham dự có các đồng chí Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; Phạm Chánh Trực - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Trần Đơn - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tá Nguyễn Văn Tàu (tức Tư Cang) - nguyên Cụm trưởng H.63, nguyên phó Chính ủy phòng tình báo miền B2; Nhà văn Trầm Hương - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM... </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/img-7601-631.jpg?width=768&s=7lj72z5LxC5KkIkhn8jNdQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/img-7601-631.jpg?width=1024&s=Azx5jNvils0Fn2W-Dl92RA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/img-7601-631.jpg?width=0&s=3RfurFUSoxxC-Sy6LtNIaQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/img-7601-631.jpg?width=768&s=7lj72z5LxC5KkIkhn8jNdQ\" alt=\"img 7601.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/img-7601-631.jpg?width=260&s=wveK0xwXmMMzP6mtjR5xVw\"></picture>

<figcaption><em>Đại tá, Nhà văn Nguyễn Văn Tàu (tức Tư Cang) phát biểu tại buổi lễ.</em></figcaption>

</figure>

<p>Tác giả Nguyễn Quang Chánh xuất thân là nhà khoa học nhưng lại có mối quan tâm đặc biệt đối với ngành tình báo. Năm 2020, ông ra mắt <em>Những anh hùng sống mãi trong lòng dân</em>, <em>Kể chuyện Cụm Tình báo H.63 anh hùng.</em> Cuốn sách <em>Sống để kể lại những anh hùng </em>là sự tiếp nối mạch đề tài đó.</p>

<p>Cuốn sách <em>Sống để kể lại những anh hùng </em>gần 400 trang với gần 30 câu chuyện kể về những con người anh hùng trong chống Mỹ cứu nước đã đi vào huyền thoại của Quân đội nhân dân Việt Nam như: Đại tá, nhà văn, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) Nguyễn Văn Tàu (tức Tư Cang), AHLLVTND Lê Bá Ước (tức Bảy Ước); Đại tá, phi công Nguyễn Văn Bảy, AHLLVTND, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân; Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn; nhà tình báo Lê Hữu Thúy...</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/img-7984-632.jpg?width=768&s=GBHzUGHXBvRiqYaoKkbB4A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/img-7984-632.jpg?width=1024&s=n3X4-xAesDZ2i8DkQQ7gZA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/img-7984-632.jpg?width=0&s=INC1yvEvAdBopS5vrb7KNg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/img-7984-632.jpg?width=768&s=GBHzUGHXBvRiqYaoKkbB4A\" alt=\"img 7984.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/img-7984-632.jpg?width=260&s=WNUg4cTVtUAVLLXk2r8zPA\"></picture>

<figcaption><em>Cuốn sách 'Sống để kể lại những anh hùng' của tác giả Nguyễn Quang Chánh.</em></figcaption>

</figure>

<p>Nói về cơ duyên viết <em>Sống để kể lại những anh hùng</em>, tác giả chia sẻ: “Tôi không phải nhà văn. Trước đây tôi có cộng tác viết báo nhưng không chuyên về công việc này. Tuy vậy, những cuộc gặp tình cờ với những người anh hùng như chú Bảy “phi công”, chú Tư Cang… được nghe câu chuyện của họ quá hay nên dù không phải nhà văn, nhà báo, không có khả năng viết bóng bẩy tôi vẫn mong muốn được viết lại. Viết theo cách nghe sao viết lại như thế, giản dị và chân thành…”.</p>

<p>Tác giả cuốn sách <em>Sống để kể lại những anh hùng</em> giải thích nhan đề của tác phẩm là “kể lại” mà không phải là “kể về” là vì ông mong những câu chuyện về anh hùng có được sự lan tỏa, sự tiếp nối từ người này qua người khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác, đặc biệt là đến được với trái tim thế hệ trẻ. </p>

<p>Tác giả Nguyễn Quang Chánh cho biết ông chỉ là người ghi lại, mọi thứ phía sau cần để cho chính nhân vật, chính câu chuyện tự bật lên. Theo quan điểm của tác giả, nếu viết bóng bẩy quá thì nội dung câu chuyện và những nhân vật của mình đều không còn thật với những gì mình được nghe, vì thế ông chọn cách viết trung thực, không bình luận nhiều. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/img-7639-633.jpg?width=768&s=hLMliFNpFuwqHnvjWBWCnA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/img-7639-633.jpg?width=1024&s=ja-PvIrENc2-mNLowE3N5g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/img-7639-633.jpg?width=0&s=GYRL8b3V3BPQ1wiFJ4OVEQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/img-7639-633.jpg?width=768&s=hLMliFNpFuwqHnvjWBWCnA\" alt=\"img 7639.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/img-7639-633.jpg?width=260&s=XifIOebxH8iCKwfRNCCVyA\"></picture>

<figcaption><em>Tác giả Nguyễn Quang Chánh chia sẻ về cuốn sách 'Sống để kể lại những anh hùng'.</em></figcaption>

</figure>

<p>Nhà văn Nguyễn Quang Chánh chia sẻ thêm: “Các bài viết, ghi chép về người thực, việc thực của những người anh hùng trong cuộc trường chinh 30 năm đầy gian khổ của dân tộc mà tôi đã từng gặp ngoài đời hoặc từng trực tiếp được nghe người thân, đồng chí, đồng đội của họ kể lại một cách chân thật. Cuốn sách viết về những anh hùng của lực lượng tinh nhuệ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Họ thầm lặng nhưng đóng góp vô cùng to lớn và mỗi bài viết về họ là một câu chuyện hy sinh thầm lặng cho đất nước\". </p>

<p>Theo nhà văn Nguyễn Quang Chánh, ngày hòa bình, họ lại lui về phía sau, sống một cuộc đời khiêm nhường của người lính, xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ, không bon chen, không kể công, không thu vén cho cá nhân, khiêm tốn kể lại chuyện đánh giặc giữ nước cho con cháu nghe.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/img-7629-634.jpg?width=768&s=eCRarWsAnek28ZYpmqE7rw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/img-7629-634.jpg?width=1024&s=88ZOpNE3xof6dDOaq5_XdQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/img-7629-634.jpg?width=0&s=AtCOWO2GPrHqnciWUaULgQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/img-7629-634.jpg?width=768&s=eCRarWsAnek28ZYpmqE7rw\" alt=\"img 7629.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/img-7629-634.jpg?width=260&s=hp88egohm_LbSVq4hQxFfg\"></picture>

<figcaption><em>Nhà văn Trầm Hương - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM chia sẻ cảm xúc khi đọc 'Sống để kể lại những anh hùng'.</em></figcaption>

</figure>

<p>Có mặt tại buổi lễ, nhà văn Trầm Hương - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM chia sẻ: “Tôi thật sự rất biết ơn những thế hệ cha ông đã anh dũng để bảo vệ và xây dựng đất nước… Tôi rất trân quý những người chọn viết về những câu chuyện trong chiến tranh bởi đây là một đề tài rất khó vì đòi hỏi tác giả phải tìm tòi, khai thác sâu và phản ánh đúng sự thật. Nhìn thấy <em>Sống để kể lại những anh hùng</em> của tác giả Nguyễn Quang Chánh được xuất bản tôi rất mừng vì trong giai đoạn văn hoá đọc đang gặp nhiều khó khăn nhưng những cuốn sách nói về chiến tranh vẫn được nhiều độc giả yêu mến và đón nhận”.</p>

<p>Cuốn sách là những tư liệu chân thực, quý giá về sự hy sinh và lòng dũng cảm của người bộ đội Cụ Hồ trong chiến tranh, với thông điệp giáo dục về truyền thống cách mạng cho lớp trẻ.</p>

<p><strong>Phước Sáng</strong></p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1702104417385\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2216217\"><a href=\"/cuon-sach-tham-dam-tiec-nuoi-cua-nhung-cau-be-hoc-noi-tru-2216217.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/20231115-094512-1-10.jpg?width=0&s=IoVZ4naTmjn7DFRmxvXO1A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/20231115-094512-1-10.jpg?width=260&s=LtnpwsNDLg8wYYdxOoaUPA\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/cuon-sach-tham-dam-tiec-nuoi-cua-nhung-cau-be-hoc-noi-tru-2216217.html\">Cuốn sách thấm đẫm sự tiếc nuối của những cậu bé học nội trú</a><span class=\"summary__content-desc\">‘Những cậu bé can đảm thế’ mang đến cho người đọc cảm giác hoài nhớ ngọt ngào về tuổi trẻ và nhận ra quy luật nghiệt ngã của thời gian.</span></div>

</article>

<p></p>","displayType":1,"options":524288,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/cuon-sach-tai-hien-lai-cau-chuyen-cam-dong-hao-hung-ve-nguoi-bo-doi-cu-ho-2224979.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/cuon-sach-tai-hien-cau-chuyen-cam-dong-ve-nguoi-bo-doi-cu-ho-629.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/cuon-sach-tai-hien-cau-chuyen-cam-dong-ve-nguoi-bo-doi-cu-ho-630.jpg","updatedDate":"2023-12-09T16:42:49","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"09/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2222158","title":"Tản văn về các món ăn của nàng dâu đất Bình Định","description":"'Thương quá nục ởi' là tập tản văn mới của nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ do Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM phát hành, kể về câu chuyện xoay quanh những món ăn thấm tình đậm vị quê mà tác giả gắn bó suốt bao nhiêu năm khi làm dâu đất Bình Định.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tan-van-ve-cac-mon-an-cua-nang-dau-dat-binh-dinh-2222158.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tan-van-ve-cac-mon-an-cua-nang-dau-dat-binh-dinh-1605.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T11:28:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216217","title":"Cuốn sách thấm đẫm sự tiếc nuối của những cậu bé học nội trú","description":"‘Những cậu bé can đảm thế’ mang đến cho người đọc cảm giác hoài nhớ ngọt ngào về tuổi trẻ và nhận ra quy luật nghiệt ngã của thời gian.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuon-sach-tham-dam-tiec-nuoi-cua-nhung-cau-be-hoc-noi-tru-2216217.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/20231115-094512-1-10.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T05:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221224","title":"Hé lộ những bí mật chưa từng được kể của series 'Trò chơi vương quyền'","description":"'Lửa và Máu' được mở đầu bằng câu chuyện về huyền thoại Nhà Chinh Phạt vua Aegon, là tiền truyện của series ăn khách 'Trò chơi vương quyền'.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/he-lo-nhung-bi-mat-chua-tung-duoc-ke-cua-series-tro-choi-vuong-quyen-2221224.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/he-lo-nhung-bi-mat-chua-tung-duoc-ke-cua-series-tro-choi-vuong-quyen-1264.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T11:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223917","title":"'Tật xấu người Việt'","description":"Nhà văn Di Li cho biết cô mất 15 năm để hoàn thành tác phẩm 'Tật xấu người Việt' dù biết tác phẩm này sẽ gây nhiều tranh cãi.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tat-xau-cua-nguoi-viet-duoi-goc-nhin-cua-nha-van-di-li-2223917.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/tat-xau-nguoi-viet-266.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T05:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223967","title":"Sách bàn về thơ của GS Mã Giang Lân giành giải cao nhất","description":"Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương vừa tổ chức Lễ Trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2022. Sách 'Thơ – quan niệm và những sắc thái thẩm mỹ' của GS Mã Giang Lân được trao thưởng mức A.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sach-ban-ve-tho-cua-ma-giang-lan-gianh-giai-cao-nhat-2223967.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/sach-ban-ve-tho-cua-gs-ma-giang-lan-gianh-giai-cao-nhat-974.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T16:52:23","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223962","title":"Lần đầu tiên xuất hiện cuốn truyện tranh tài chính cho gia đình Việt","description":"'Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền', cuốn truyện tranh đầu tiên về kiến thức tài chính cho gia đình Việt mang tới nhiều câu chuyện thú vị, những “đơn thuốc” hữu hiệu để chữa trị tận gốc các căn bệnh liên quan đến sự hiểu biết về đồng tiền.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lan-dau-tien-xuat-hien-cuon-truyen-tranh-tai-chinh-cho-gia-dinh-viet-2223962.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/lan-dau-tien-xuat-hien-cuon-truyen-tranh-tai-chinh-cho-gia-dinh-viet-241.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T09:40:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220989","title":"Cuốn sách được trả lại thư viện sau 104 năm lưu lạc","description":"Cuốn sách ‘Famous Composers’ được mượn lần cuối cùng tại thư viện công cộng St. Paul ở Minnesota (Mỹ) vào năm 1919. Sau hơn 100 năm, nó quay trở lại trước sự ngạc nhiên của nhiều người.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuon-sach-duoc-tra-lai-thu-vien-sau-104-nam-luu-lac-2220989.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/cuon-sach-duoc-tra-lai-thu-vien-sau-104-nam-luu-lac-1245.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222687","title":"Làm thế nào đặt cuốn sách lên tay những người chưa có thói quen đọc?","description":"\"Với người lớn, tôi chọn chia sẻ, chẳng hạn đọc cuốn nào hay thì kể lại. Với trẻ em, tôi mới nói đến các hoạt động khuyến đọc vì thói quen phải được hình thành càng sớm càng tốt\", tác giả Phương Huyền nói.","displayType":19,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lam-the-nao-dat-duoc-cuon-sach-len-tay-nhung-nguoi-chua-co-thoi-quen-doc-2222687.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/lam-the-nao-dat-cuon-sach-len-tay-nhung-nguoi-chua-co-thoi-quen-doc-583.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T05:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223466","title":"Những người chép sử bằng máu trong lửa đạn","description":"Dưới ngòi bút sắc sảo, sống động và không kém phần lãng mạn qua những bài thơ trong sách, cuốn ‘Hồi ký phóng viên chiến trường’ cho thấy nhà báo Trần Mai Hưởng đã cùng các đồng nghiệp đi qua những giai đoạn khó khăn ác liệt nhất của chiến tranh.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-nguoi-chep-su-bang-mau-trong-lua-dan-2223466.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nhung-nguoi-chep-su-bang-mau-trong-lua-dan-1488.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T00:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214176","title":"Amazon Books đóng cửa, khép lại hành trình ‘hiệu sách lớn nhất thế giới’","description":"Ra đời vào tháng 7/1994, Amazon tự nhận mình là \"Hiệu sách lớn nhất Trái đất\". Tên gọi này tương đối phù hợp khi phiên bản website đầu tiên của gã khổng lồ TMĐT chỉ bán sách và hoàn toàn không có cửa hàng bán lẻ truyền thống.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/amazon-books-dong-cua-khep-lai-hanh-trinh-hieu-sach-lon-nhat-the-gioi-2214176.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/amazon-books-dong-cua-khep-lai-hanh-trinh-hieu-sach-lon-nhat-the-gioi-1169.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T05:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222829","title":"Tạo cầu nối văn hóa Pháp - Việt qua văn học","description":"Nhiều ý kiến bàn luận việc sáng tác và xuất bản tại Pháp và Việt Nam, qua đó góp phần tạo cầu nối giao lưu văn hóa giữa hai nước.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tao-cau-noi-van-hoa-phap-viet-qua-van-hoc-2222829.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/tao-cau-noi-van-hoa-phap-viet-qua-van-hoc-1871.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T00:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222021","title":"Ra mắt tiểu thuyết đạt giải Goncourt năm 2018","description":"Nhã Nam và Viện Pháp vừa phối hợp tổ chức buổi tọa đàm ra mắt cuốn sách 'Con cháu của họ cũng thế thôi' tại Hà Nội.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ra-mat-tieu-thuyet-dat-giai-goncourt-nam-2018-2222021.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/ra-mat-tieu-thuyet-dat-giai-goncourt-nam-2018-1879.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T23:37:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222149","title":"Một góc 'lê la cà phê' ở Sài Gòn hoa lệ","description":"NXB Tổng hợp TP.HCM vừa ra mắt cuốn sách 'Lê la cà phê, ngõ hẻm Sài Gòn' của tác giả Lê Vân, kể về cuộc sống mưu sinh qua nhiều thế hệ ở những con hẻm, chợ, chung cư, tiệm xưa quán cũ nhuốm màu thời gian tại Sài Gòn.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mot-goc-le-la-ca-phe-o-sai-gon-hoa-le-2222149.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/mot-goc-le-la-ca-phe-o-sai-gon-hoa-le-897.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T12:00:21","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217729","title":"Chân dung những kẻ sát nhân rùng rợn nhất trong văn học thế giới","description":"Hình ảnh kẻ sát nhân ẩn nấp bí ẩn trên các trang truyện luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ và ám ảnh đối với người đọc. Chân dung của những kẻ biến thái nhân cách đã trở thành tâm điểm của nhiều cuốn tiểu thuyết nổi tiếng.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chan-dung-nhung-ke-sat-nhan-rung-ron-nhat-trong-van-hoc-the-gioi-2217729.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/chan-dung-nhung-ke-sat-nhan-rung-ron-nhat-trong-van-hoc-the-gioi-1418.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222240","title":"Viết về chuyến bay hạnh phúc, cậu bé 13 tuổi giành giải 'Đoá hoa đồng thoại'","description":"Đào Khương Duy đoạt giải cuộc thi viết 'Đoá hoa đồng thoại' với tác phẩm 'Chuyến bay hạnh phúc'.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-ve-chuyen-bay-hanh-phuc-cau-be-13-tuoi-gianh-giai-doa-hoa-dong-thoai-2222240.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/viet-ve-chuyen-bay-hanh-phuc-cau-be-13-tuoi-gianh-giai-doa-hoa-dong-thoai-376.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T10:58:33","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222126","title":"Sách 'Cứu con mèo!' có giúp bạn đọc 'bước một lèo vào Hollywood'?","description":"Ngày 2/12, dịch giả Lucas Luân Nguyễn giới thiệu \"Cứu con mèo!\" - sách gối đầu giường của các nhà biên kịch Hollywood tại Đường Sách TP.HCM.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sach-cuu-con-meo-co-giup-ban-doc-buoc-mot-leo-vao-hollywood-2222126.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/sach-cuu-con-meo-co-giup-ban-doc-buoc-mot-leo-vao-hollywood-289.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T09:28:34","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217439","title":"Bộ truyện thiếu nhi Mijade đưa bé vào thế giới giả tưởng diệu kỳ","description":"Bộ truyện tranh thiếu nhi đến từ đơn vị xuất bản Mijade Publication dành cho các bé từ 6-11 tuổi.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-truyen-thieu-nhi-mijade-dua-be-vao-the-gioi-gia-tuong-dieu-ky-2217439.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/bo-truyen-thieu-nhi-mijade-dua-be-vao-the-gioi-gia-tuong-dieu-ky-1290.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T05:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221410","title":"Doraemon truyện dài bản giới hạn với bộ hộp cao cấp","description":"NXB Kim Đồng phát hành Premium Boxset (Bộ hộp cao cấp) Doraemon truyện dài (24 tập) được thiết kế đặc biệt với số lượng in giới hạn.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doraemon-truyen-dai-ban-gioi-han-voi-bo-hop-cao-cap-2221410.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/doraemon-truyen-dai-ban-gioi-han-voi-bo-hop-cao-cap-960.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T11:20:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217422","title":"Phương pháp tư duy và thực thi mới cho nhà quản trị","description":"Cuốn sách ‘Agile - Tư duy linh hoạt, thích ứng nhanh chóng’ cung cấp cho bạn đọc phương pháp tư duy và thực thi mới cho nhà quản trị, dẫn dắt tổ chức phát triển và tạo ra sự thay đổi tích cực.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phuong-phap-tu-duy-va-thuc-thi-moi-cho-nha-quan-tri-2217422.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/phuong-phap-tu-duy-va-thuc-thi-moi-cho-nha-quan-tri-1167.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221721","title":"Cuốn 'Take 15: Chú cừu đen'","description":"Diễn viên Đoàn Minh Tài lần đầu tiết lộ về bạn gái kém 16 tuổi - ca sĩ Sunny Đan Ngọc trong cuốn sách \"Take 15: Chú cừu đen\".","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-vien-doan-minh-tai-lan-dau-tiet-lo-ve-ban-gai-ca-si-kem-16-tuoi-2221721.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cuon-take-15-chu-cuu-den-1568.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T00:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221179","title":"Cẩm nang chữa nói ngọng của MC Thanh Mai","description":"MC Thanh Mai vừa ra mắt cuốn sách đầu tay 'Cẩm nang chữa nói ngọng', là công cụ hỗ trợ cần thiết cho những người làm việc trong lĩnh vực giáo dục, phục hồi chức năng ngôn ngữ, giao tiếp, thuyết trình...","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cam-nang-chua-noi-ngong-cua-mc-thanh-mai-2221179.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cam-nang-chua-noi-ngong-cua-mc-thanh-mai-705.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:28:43","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219237","title":"Nguyễn Huy Thiệp - Một đời văn 'Anh hùng còn chi'","description":"Ấn phẩm ‘Anh hùng còn chi’ là một công trình tỉ mỉ, tâm huyết nhằm cung cấp cho bạn đọc sự hình dung đầy đủ, tổng thể hơn về sự nghiệp văn chương, cuộc đời của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mot-doi-van-nguyen-huy-thiep-qua-tap-di-cao-anh-hung-con-chi-2219237.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/nguyen-huy-thiep-mot-doi-van-anh-hung-con-chi-550.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220544","title":"Đọc sách để biết cách yêu thương bản thân, chinh phục cuộc đời","description":"Thái Hà Books mới ra mắt cuốn sách 'Yêu thương bản thân, chinh phục cuộc đời' của Hoàng Nga. Tác giả cho rằng, chỉ khi chân thành yêu thương bản thân, chúng ta mới có thể dành tình yêu cho người khác.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doc-sach-de-biet-cach-yeu-thuong-ban-than-chinh-phuc-cuoc-doi-2220544.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/doc-sach-de-biet-cach-yeu-thuong-ban-than-chinh-phuc-cuoc-doi-1425.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T05:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220704","title":"Hiệu lực cầu nguyện","description":"Cuốn 'Hiệu lực cầu nguyện' của thiền sư Thích Nhất Hạnh bàn luận sâu về cầu nguyện trong tôn giáo lẫn đời sống.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hieu-luc-cua-loi-cau-nguyen-2220704.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/hieu-luc-cau-nguyen-1412.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T21:07:41","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220464","title":"Người cầm bút 'phải sống' đã rồi mới viết","description":"Một số kiến nghị cụ thể được đề cập trong hội thảo 'Nâng cao chất lượng sáng tác trẻ' là vấn đề đào tạo, tổ chức các cuộc thi, người cầm bút “phải sống” đã rồi mới viết.","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-cam-but-phai-song-da-roi-moi-viet-2220464.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nguoi-cam-but-phai-song-da-roi-moi-viet-460.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T09:59:36","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

