Cuốn sách dành cho những ai muốn tìm hiểu đạo Phật từ căn bản - một cách đơn giản và trực tiếp mà rất sâu sắc. Hiểu và hành trì đúng lời dạy của Bụt, ta chính là tri kỷ của Bụt, mang trong mình trái tim của Bụt.

Trái tim của Bụt (NXB Thế giới và Thái Hà Books phối hợp phát hành) tập hợp 25 bài Phật pháp căn bản được giảng bởi Thiền sư Thích Nhất Hạnh, với những pháp môn rất mầu nhiệm mà người tại gia, cư sĩ cũng có thể thừa hưởng và thực tập, dụng tâm tu học đến chỗ sâu sắc.

Phần trọng tâm nhất trong Trái tim của Bụt bàn về gốc rễ của đạo Phật xoay quanh Nhị Đế - Tứ Diệu Đế - Bát chánh đạo - Duyên khởi. Thế nào là khổ, tập, diệt, đạo và ta áp dụng, nhận ra các giáo lý đó trong cuộc sống hiện tại. Chánh kiến, chánh niệm, chánh ngữ, chánh tinh tấn... là gì? Chúng liên quan gì đến nhau và ảnh hưởng thế nào trong cuộc sống của chính mình.

Cuốn sách có ý rất hay về khổ, tập, diệt, đạo như sau: “Những lúc đau răng thì khổ và ta nghĩ không đau răng là sướng. Nhưng đến khi không đau răng ta vẫn không biết sung sướng. Con người thường sống trong quên lãng như vậy. Sống trong hạnh phúc thì không nhìn thấy hạnh phúc và sống trong khổ đau cũng không biết đó là khổ đau. Không nhận diện được đau khổ nên ta gánh cái khổ đó suốt đời”.

Qua những bài học được ghi chép lại, Thiền sư Thích Nhất Hạnh còn giảng dạy về cách để chúng ta tiếp nhận kiến thức mà không bị lầm đường lạc lối theo phương pháp văn - tư - tu. Văn - là tiếp nạp những kiến thức mới, Tư - là tư duy, nghiền ngẫm về những kiến thức đã được học, Tu - tức đem những kiến thức đã học để áp dụng vào thực tế.

Đại diện Thái Hà Books cho biết, Trái tim của Bụt phiên bản đặc biệt có bổ sung hình, minh họa dễ hiểu cho độc giả. Bìa sách được bọc vải chất liệu polyester - một loại sợi tổng hợp nhân tạo được tạo ra từ các chất hóa dầu, như than đá và dầu mỏ. Tên sách được in nhũ vàng trên vải. Đặc biệt phần hình ảnh Bụt được chạm khắc trên bề mặt gỗ tự nhiên. Sách được in giới hạn 300 bản.