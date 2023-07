Cuốn sách đắt kỷ lục

Nhiều năm trước, một người đàn ông ở khu vực Staffordshire của Anh mua tập truyện đầu tiên Harry Potter và Hòn đá phù thủy. Đây là 1 trong số 500 cuốn truyện được phát hành năm 1997, trong đó có 300 cuốn được đưa vào các thư viện.

Cuốn truyện 'Harry Potter và Hòn đá phù thủy' này có thể sắp được bán với giá 5.000 bảng Anh. Ảnh: Richard Winterton

Đầu năm nay, người đàn ông mua truyện Harry Potter qua đời. Truyện được cất trong kho và em gái của chủ sở hữu cuốn sách ban đầu nghĩ rằng nó đã bị thất lạc.

Nhà đấu giá Richard Winterton cho biết cuốn truyện hiếm sẽ được bán đấu giá vào ngày 10/7 tới, tạo ra một “khoảnh khắc kỳ diệu”.

Người em gái cho biết anh mình có niềm đam mê suốt đời với sách: “Anh ấy bắt đầu sưu tầm sách và đồ lưu niệm khi còn đi học. Anh ấy bán đủ thứ đồ linh tinh và mua về một một đống truyện tranh, sách báo, tạp chí”,

“Khi chuyển nhà bốn năm trước, anh ấy để mọi thứ vào hàng trăm chiếc hộp, rồi đặt nhiều hộp vào thùng chứa”. Bà kể rằng anh trai biết mình có cuốn truyện Harry Potter, nhưng không thể nhớ để ở đâu, vì vậy họ cho rằng nó bị thất lạc. “Giờ tìm thấy, gia đình chúng tôi rất vui mừng”, bà nói.

Đầu năm nay, chủ sở hữu cuốn truyện đột ngột qua đời ở tuổi 55 và cuốn sách cuối cùng được tìm thấy sau khi nhân viên nhà đấu giá Richard Winterton kiểm tra đồ đạc của ông.

Cuốn truyện vẫn còn dấu hiệu thư viện, gáy sách có dán chữ J và giá bán 30 xu. Ảnh: Richard Winterton

Ông Winterton nói: “Rõ ràng nó đã được đọc nhiều, điều này phù hợp nhất với một trong những tập truyện đầu tiên giúp thúc đẩy sự phổ biến sớm của Harry Potter. Bộ truyện đã nhanh chóng phát triển thành một hiện tượng toàn cầu”.

Bộ truyện bán chạy nhất, nhà văn giàu nhất

Harry Potter là tập truyện bảy phần của nữ văn sĩ Anh J. K. Rowling (sinh ngày 31/7/1965). Ngay từ khi xuất bản phần một (Harry Potter and the Philosopher’s Stone - ấn bản Anh; Harry Potter and the Sorcerer’s Stone - ấn bản Mỹ; Harry Potter và Hòn đá phù thủy - bản dịch tiếng Việt) ngày 30/6/1997, bộ truyện ngày càng nổi tiếng trên toàn thế giới, được giới phê bình hoan nghênh và rất thành công về mặt thương mại.

Cả bộ truyện 7 tập, với tập thứ 7 được chia thành 2 phần, được chuyển thể thành 8 bộ phim trong loạt phim cùng tên do Warner Bros phát hành. Năm 2016, giá trị của loạt phim này ước tính là 25 tỷ USD.

Một cảnh trong phim 'Harry Potter và Hòn đá phù thủy' (diễn viên từ trái qua: Daniel-Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson). Ảnh: Warner Bros Pictures

Tính đến tháng 2/2023, bộ truyện Harry Potter đã bán được hơn 600 triệu bản trên toàn thế giới, trở thành bộ sách bán chạy nhất trong lịch sử và được dịch sang 84 ngôn ngữ. Nhờ vào sự thành công đó, J. K. Rowling đã trở thành nhà văn giàu nhất trong lịch sử văn học.

Tác giả J. K. Rowling. Ảnh: Wikipedia

Năm 2004, tạp chí Mỹ Forbes vinh danh Rowling là “tác giả đầu tiên kiếm được một tỷ đô la”. Đến năm 2012, Forbes kết luận bà không còn là tỷ phú do đã đóng góp từ thiện và mức thuế cao của Anh.

