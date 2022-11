Cưỡng ép các nữ tiếp viên karaoke vay nặng lãi quy mô lớn

Trước đó, lúc 12h ngày 9/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì phối hợp cùng Công an TP Tây Ninh bắt quả tang Quân và Phạm Ngọc Thuỷ Tiên (SN 1991, ngụ khu phố Hiệp Hoà, phường Hiệp Tân, thị xã Hoà Thành) đang thực hiện hành vi cho vay lãi nặng. Công an thu giữ tang vật, gồm: 101.000.000 đồng, 5 quyển tập, 23 quyển sổ tay, 126 tờ giấy, 4 điện thoại di động...