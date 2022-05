Cướp giật trên phố đi bộ, mang điện thoại tiêu thụ bị công an bắt giữ

Hôm nay (4/5), thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, sáng ngày (3/5), tổ công tác công an các xã Nghi Công Nam và Nghi Công Bắc (huyện Nghi Lộc) phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Quốc Đăng (SN 2004) và Nguyễn Đình Sâm (SN 2003, cùng trú tại huyện Nghi Lộc) vào một cửa hàng mua bán điện thoại tại xã Nghi Công Nam với nhiều biểu hiện bất thường.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện trong người đối tượng có 1 điện thoại di động Iphone 11 nghi là tang vật do trộm cắp mà có.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra - Ảnh Công an Nghệ An

Cả 2 đối tượng được đưa về trụ sở công an làm việc và sau đó thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Thông tin ban đầu, vào đêm 2/5, tại đường Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh các đối tượng đã cướp giật chiếc điện thoại trên của một người phụ nữ tại phố đi bộ. Đến sáng (3/5), chúng cùng nhau mang đi tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.

Được biết, đối tượng Nguyễn Quốc Đăng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.



Bảo An