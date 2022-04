Thanh niên ở Bình Dương cướp điện thoại, lao thẳng vào CSGT khi bị dừng xe

Thông tin từ Đội CSGT-TT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương chiều nay (27/4) cho hay, tổ tuần tra kiểm soát của đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát truy bắt một đối tượng cướp tài sản, lao xe vào lực lượng công an khi bị yêu cầu kiểm tra.

Trung úy Nguyễn Bảo Tiến khống chế đối tượng - Ảnh: T.T

Theo đó, chiều cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT-TT Công an TP Thủ Dầu Một đang làm nhiệm vụ trên đường Lê Lợi (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một) thì phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao.

Lúc này, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì thanh niên này không chấp hành, lao thẳng xe vào cán bộ CSGT rồi tiếp tục bỏ chạy.

Đúng lúc này, lực lượng Công an phường Thới Hoà cũng vừa tới đã thông báo cho lực lượng CSGT về việc truy đuổi đối tượng cướp tài sản.

Ngay lập tức, Trung úy Nguyễn Bảo Tiến cùng các cán bộ, chiến sĩ của tổ công tác và các thành viên CLB phòng chống tội phạm đã dùng xe chuyên dụng đuổi theo, ép được xe đối tượng rồi khống chế bắt giữ.

Theo Công an phường Thới Hòa, đối tượng là Lê Khánh Linh (SN 1997, quê Đồng Tháp) đã cùng 3 đối tượng khác thực hiện vụ cướp điện thoại của người dân ở thị xã Bến Cát rồi bỏ chạy về TP Thủ Dầu Một.

Đối tượng Linh sau đó đã được Đội CSGT-TT bàn giao cho Công an phường Thới Hòa để tiếp tục xử lý.

Xuân An