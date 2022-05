Cướp tiệm vàng ở TP.HCM, thanh niên kêu 'nhầm người' khi bị bắt

Nguồn thông tin cho hay, Công an quận Bình Thạnh vừa phối hợp cùng Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) – Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng Nguyễn Viết Cường (23 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). Bước đầu, Cường thừa nhận đã thực hiện vụ dùng búa để cướp tiệm vàng Sơn Trang (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh) vào đầu giờ chiều 23/5.

Cường khai là do nghiện games và cần tiền tiêu xài nên đã nghĩ ra chuyện cướp tiệm vàng. Thanh niên này mua một chiếc búa tại khu vực cầu Đỏ, quận Bình Thạnh với giá 15 nghìn đồng để thực hiện kế hoạch.

Camera an ninh ghi nhận lại cảnh nghi can Nguyễn Viết Cường đi vào tiệm vàng Sơn Trang. Ảnh: Chụp màn hình

Gần 13h chiều 23/5, Cường Cường điều khiển xe gắn máy hiệu Exciter BKS: 60B3-472.15 đến tiệm vàng Sơn Trang. Ban đầu, Cường đóng vai là khách đến hỏi mua hai lắc tay bằng vàng.

Nhân lúc chủ tiệm vàng mất cảnh giác, Cường đã giật lấy, sau đó, Cường còn dùng búa đập vào tủ kính trưng bày vàng nhằm cướp giật thêm vòng vàng nữ trang và để thị uy những người có mặt trong tiệm. Tuy nhiên, lúc này chủ tiệm truy hô lên thì Cường thoát ra ngoài lên xe tẩu thoát.

Khi nhận tin báo, lực lượng công an quận Bình Thạnh đã có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra. Vì mục tiêu cướp là tiệm vàng, đối tượng gây án giữa ban ngày nên Đội 3 của Phòng PC02 được điều động hỗ trợ phá án.

Tủ kính trưng bày vàng bị bể nhưng kẻ cướp chỉ lấy đi được hai lắc vàng, trị giá gần 30 triệu đồng. Ảnh: B.T

Được biết camera an ninh của tiệm vàng ghi nhận đầy đủ diễn biến vụ cướp. Đồng thời, công an đã trích xuất hàng loạt camera an ninh ở các tuyến đường nghi can đi qua, đã phát hiện rõ BKS xe gắn máy mà đối tượng dùng làm phương tiện gây án cũng như hành trình di chuyển của đối tượng này.

Cơ quan công an bắt giữ thanh niên gây ra vụ cướp. Ảnh: CACC

Đến 16h15 chiều, lực lượng trinh sát phối hợp đã bất ngờ ập vào một căn nhà ở phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, bắt giữ được đối tượng Nguyễn Viết Cường. Ban đầu, Cường kêu oan, la toáng lên là lực lượng công an bắt… nhầm người. Nhưng khi trinh sát đưa ra những chứng cứ, Cường cúi đầu thừa nhận hành vi.

Cường khai, sau khi cướp thành công, đã mang lắc vàng đến bán lần lượt cho hai tiệm vàng ở phường 13, quận Bình Thạnh được 29 triệu đồng. Có tiền, Cường nạp vào tài khoản game tiếp tục chơi game. Sau đó, Cường đến một địa điểm tại TP.Thủ Đức thì bị bắt giữ.

Công an xác định, Cường một mình gây án, không có đồng phạm.

Trường An