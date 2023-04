Sở hữu cua rơ cự phách người Nga Petr Rikunov là yếu tố quan trọng để đội Tập đoàn Lộc Trời với các đồng nghiệp Việt Nam gồm Trịnh Đức Tâm, Nguyễn Tấn Hoài, Quàng Văn Cường, Lê Ngọc Sơn hoàn thành 31 km nội dung tính giờ với thời gian 37 phút 27 giây.

Tốc độ trung bình mà các tay đua đến từ An Giang đạt được là hết sức ấn tượng 49,663 km/giờ. Thành tích này giúp đội Tập đoàn Lộc Trời giành ngôi thắng chặng, tạo khoảng cách hơn 1 phút so với đội xếp hạng nhì và ba là TP.HCM New Group, Vinama TP.HCM.

BTC trao thưởng cho các đội đua về nhất, nhì, ba chặng đồng đội tính giờ

Với chiến thắng này Petr Rikunov bảo vệ thành công áo vàng, áo xanh đồng thời gia tăng cách biệt lên 2 phút 16 giây 31 so với tay đua xếp nhì cá nhân là Igor Frolov (Vinama TP.HCM).

Cua rơ Tăng Quý Trọng của đội Tập đoàn Lộc Trời cũng vươn lên chiếm áo cam – VĐV ấn tượng cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất trên bảng xếp hạng cá nhân từ Nguyễn Văn Bình.

Danh hiệu áo trắng cho cua rơ trẻ xuất sắc cũng đổi chủ sau chặng đồng đội tính giờ khi thuộc về Lê Hải Đăng (Dược Domesco Đồng Tháp), người nắm giữ trước đó là cua rơ 18 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc

Ngày 12/4, Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2023 sẽ tranh tài chặng 10 từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn (Bình Định) có lộ trình thi đấu dài 179 km.