Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Căng thẳng cuộc đua vua nước rút

Quyết tâm hỗ trợ Trần Tuấn Kiệt giành lại danh hiệu áo xanh nên ở chặng đua thứ 14 có lộ trình 50km quanh thành phố Tam Kỳ, ê kíp Đồng Tháp (gồm Dược Domesco và Dopagan) chủ động làm đầu kéo trong những vòng đua cuối khiến những nỗ lực tấn công của các đội đua khác đều bất thành.

Rất không may cho người đang giữ danh hiệu áo xanh là Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời) lẫn tay đua có nước rút tốt là Lê Nguyệt Minh (TP HCM New Group) khi không may bị té ngã ở vòng đua cuối.

Trần Tuấn Kiệt thắng chặng 15 lấy lại áo xanh từ Tấn Hoài

Cùng lúc Loic Desriac, hỗ trợ cho Trần Tuấn Kiệt rất tốt để tay đua này có chiến thắng chặng khá dễ dàng. Erdenebat (Kenda Đồng Nai) về hạng nhì và Nguyễn Dương Hồ Vũ (TP HCM Vinama) về hạng ba.

Với 15 điểm thưởng cho thành tích thắng chặng, Trần Tuấn Kiệt vươn lên đoạt Áo xanh-vua nước rút sau 14 chặng. Số điểm áo xanh của Trần Tuấn Kiệt là 106, trong khi Nguyễn Tấn Hoài 102 điểm, Quàng Văn Cường 99 điểm.

Về chung tốp đầu, Igor Frolov bảo vệ thành công danh hiệu Áo vàng lẫn Áo chấm đỏ-vua leo núi sau 14 chặng. Danh hiệu Áo trắng vẫn thuộc về Nguyễn Văn Bình (TP HCM New Group). Ngôi nhất đồng đội vẫn trong tay TP HCM Vinama.

Ngày mai 20/4 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM-Tôn Đông Á các tay đua có 1 ngày nghỉ trước khi tranh tài chặng 15 đi Quảng Ngãi dài 90 km.

M.A