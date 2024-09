Đối với các dấu hiệu sai phạm liên quan đến khoản vay của Công ty Xuyên Việt Oil tại Vietinbank chi nhánh Bến Tre và dấu hiệu sai phạm liên quan đến các khoản vay của Công ty Xuyên Việt Oil tại Vietinbank và 3 ngân hàng khác, đến nay các cơ quan chuyên môn vẫn chưa có kết luận định giá tài sản liên quan các khoản vay.

Do đó, ngày 30/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tách hành vi, tài liệu về vấn đề này để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thông báo thụ lý, phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm.