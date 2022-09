Cứu cụ ông băng qua dòng nước, bị lũ cuốn trôi

Ngày 28/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Quảng Nam) xác nhận, tổ công tác hỗ trợ bão lũ của đơn vị vừa cứu nạn một cụ ông bị lũ cuốn trôi.

Theo đó, lúc 15h23 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo khẩn cấp về một trường hợp bị lũ cuốn trôi tại xã Cẩm Kim (TP Hội An).

Lực lượng chức năng cứu cụ ông Hồ Năm. Ảnh: C.X

Ngay sau đó, 1 xe chỉ huy, 1 xe CNCH và 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để cứu nạn. Đến 15h40 ngày 28/9, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, cứu nạn thành công cụ ông, sau đó đưa người bị nạn đến Trạm Y tế Thanh Hà (TP Hội An) sơ cứu.

Nhà chức trách xác định được cụ ông tên Hồ Năm (87 tuổi), trú xã Điện Phong (thị xã Điện Bàn).

Cụ Năm đến thăm nhà người thân tại phường Tân An (TP Hội An), khi đang trên đường về nhà, đến đoạn đập tràn Bà Ngân (xã Cẩm Kim), nước lũ lúc này dâng cao ngập đập tràn khoảng 60cm. Nhưng do mong được về nhà sớm nên cụ Năm đã băng qua nước lũ và bị cuốn trôi.