Ngày 25/12 tới, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của 21 bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án "chuyến bay giải cứu".

Trong số những người có đơn kháng cáo, ông Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an) kháng cáo toàn bộ bản án.

Tuy nhiên, trước ngày phiên xử diễn ra, bị cáo Hoàng Văn Hưng bất ngờ thay đổi kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xem xét đến nguyên nhân, bối cảnh và các tình tiết giảm nhẹ mà bị cáo cho rằng mình đáng được hưởng theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Hưng cũng đã tác động gia đình, người thân, bạn bè nộp thay 18,8 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án. Cựu điều tra viên cũng xin được xét xử vắng mặt.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng. Ảnh: CTV

Trước đó, trong suốt quá trình xét xử sơ thẩm, bị cáo Hưng một mực kêu oan. Nhưng theo quan điểm của đại diện VKS, có đủ căn cứ kết luận, bị cáo Hoàng Văn Hưng lừa đảo chiếm đoạt 800 nghìn USD (tương đương hơn 18 tỷ đồng). Bị cáo không thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và khắc phục hậu quả do mình gây ra, do vậy cũng cần phải áp dụng mức hình phạt cao nhất của khung hình phạt đối với bị cáo.

HĐXX sau khi xem xét đã tuyên phạt cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng mức án mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó TGĐ Công ty Blue Sky) cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bà Hằng còn kháng cáo xin HĐXX cấp phúc thẩm buộc cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng trả lại số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, từ tháng 1 đến 15/9/2022, bị cáo Hoàng Văn Hưng là Trưởng phòng Phòng Điều tra Cục An ninh điều tra Bộ Công an, đồng thời là điều tra viên thụ lý chính vụ án.

Ông Hưng đã nhiều lần trao đổi với ông Nguyễn Anh Tuấn (cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội) về việc điều tra bà Hằng, và ông Lê Hồng Sơn (Tổng GĐ Công ty Blue Sky); hướng dẫn bà Hằng, thông qua bà Hằng hướng dẫn ông Sơn cách thức khai báo khi làm việc với Cơ quan ANĐT Bộ Công an.

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội khai đã đưa cho ông Hưng hơn 1,2 triệu USD, nhưng CQĐT kết luận không có cơ sở xác định bị cáo Hưng nhận số tiền trên của Nguyễn Anh Tuấn ở giai đoạn này.

Giai đoạn sau ngày 16/9/2022, khi ông Hưng bị điều chuyển công tác, dù không còn nhiệm vụ, quyền hạn trong việc điều tra vụ án, nhưng cựu điều tra viên này vẫn tiếp tục liên hệ, hứa hẹn với ông Tuấn, bà Hằng về việc giúp Hằng, Sơn không bị xử lý hình sự.

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Hưng 2 lần nhận từ ông Tuấn tổng số tiền 800.000 USD (tương đương hơn 18 tỷ đồng).

Đối chất tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ “chuyến bay giải cứu”, cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội khai, đã nhiều lần đưa tổng số tiền hơn 2 triệu USD cho bị cáo Hưng. Hai lần đầu là do bà Hằng tự nguyện, những lần sau đều do ông Hưng yêu cầu.

Đối chất tại tòa, bị cáo Hưng phủ nhận lời khai của cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội về việc nhận tiền, yêu cầu đưa tiền của bị cáo. “Bị cáo không yêu cầu Hằng đưa tiền để không bị xử lý hình sự… Bị cáo chưa bao giờ nhận khoản tiền nào mà anh Tuấn gửi cho bị cáo”, lời khai của bị cáo Hưng.

Trả lời thẩm vấn tại phiên tòa sơ thẩm, với tư cách là bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó TGĐ Công ty Blue Sky) và Lê Hồng Sơn (Tổng GĐ Công ty Blue Sky) mong được nhận lại số tiền đã bị lừa đảo chiếm đoạt.