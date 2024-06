Hôm nay (26/6), TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cùng đồng phạm trong vụ án Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, mua bán hóa đơn trái phép.

Tại phiên tòa, bị cáo Đỗ Hữu Ca liên tục phủ nhận việc chiếm đoạt 35 tỷ đồng hay đồng ý chạy tội cho bị cáo Trương Xuân Đước.

Bị cáo Ca cho biết coi Đước như anh em ruột và khẳng định không có tiền cho Đước thì thôi chứ không thể chiếm đoạt tiền của em mình một cách ngớ ngẩn như vậy.

Bị cáo Đỗ Hữu Ca tại phiên tòa phúc thẩm

Khi Đước bỏ trốn do bị Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra trốn thuế, vợ là bị cáo Ngọc Anh đã đến nhà ông Ca nhờ tìm cách cứu chồng.

Khi biết doanh thu công ty là 200 tỷ đồng và bị cáo Đước hưởng bất chính 10% bằng việc mua bán hóa đơn, ông Đỗ Hữu Ca khai đã nói bị cáo Ngọc Anh chuẩn bị ngay một số tiền để nộp khắc phục hậu quả.

"Tôi không nói với Ngọc Anh là mang tiền này đi chạy tội mà là để khắc phục hậu quả, nếu xong sẽ đưa Đước ra đầu thú, cao lắm thì đi tù vài tháng hoặc án treo", bị cáo Ca nói tại phiên tòa.

Cũng theo cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng, 4 lần vợ chồng bị cáo Đước mang tiền đến nhà ông đều chỉ bảo là cất hộ chứ không nói gì về việc dùng để chạy tội. Bị cáo Ca đã cất tiền dưới chân giường và không biết chính xác số tiền bao nhiêu.

"Thời điểm Công an Quảng Ninh tới nhà để yêu cầu phối hợp điều tra, lúc đó tôi đang nằm tại Bệnh viện Việt Tiệp và gấp rút về nhà để làm rõ vụ việc. Lúc Công an Quảng Ninh kiểm đếm tôi mới biết là 35 tỷ. Từ khi nhận đến khi công an kiểm tra, tôi không hề đụng tới số tiền này", bị cáo Ca khai tại phiên tòa.

Tuy nhiên, vợ chồng bị cáo Đước và Ngọc Anh khẳng định đã chủ động tìm đến ông Ca để đưa tiền và nhờ chạy tội.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện VKS cấp cao tại Hà Nội đã đề nghị giảm án cho bị cáo Đỗ Hữu Ca từ 2 đến 3 năm tù so với mức án sơ thẩm. Bị cáo Trương Xuân Đước được đề nghị giảm 1 năm tù so với bản án sơ thẩm.