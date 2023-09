Sáng nay (10/9), TAND tỉnh Bình Dương cho biết, dự kiến ngày 11/9 sẽ đưa ra xét xử đối với cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương Lê Minh Quốc Cường cùng 16 bị cáo khác về các tội danh: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; Đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương Lê Minh Quốc Cường - Ảnh: X.A

Trong số 16 bị cáo nêu trên, có nhiều người từng là lãnh đạo các ban, ngành ở Bình Dương, Bình Phước và giám đốc các doanh nghiệp.

Cụ thể, ông Nguyễn Thành Trung, ông Nguyễn Thành Nhân, ông Đặng Quang Việt (đều là cựu Phó trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh Bình Dương); ông Đinh Thái Tuấn (cựu Phó trưởng phòng quản lý Đầu tư - Doanh nghiệp - Lao động thuộc Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước); ông Nguyễn Kiên Cường (cựu chuyên viên Phòng Chính sách lao động thuộc Sở LĐ-TB&XH Bình Dương); ông Hoàng Thanh (cựu Trưởng phòng quản lý lao động thuộc Ban quản lý các KCN tỉnh Bình Dương).

Về phía doanh nghiệp, các bị cáo gồm: Trần Mai Hồng (Giám đốc Văn phòng đại diện Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Rồng Việt), Bùi Văn Bảo (Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn thuế Ánh Dương), Phạm Trường Tú Chinh (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Bảo Ngọc Visa), Nguyễn Khánh Vân (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Quốc tế Á Châu), Bùi Văn Thiên (nhân viên Công ty Á Châu TP.HCM).

5 bị cáo khác là lao động tự do gồm Nguyễn Đức Thành, Vũ Hoài Thanh, Nguyễn Xuân Lâm, Sẳm Nhịt Sau và Quảng Thành Thao.

Trước đó, vào tháng 7/2022, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Minh Quốc Cường (cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương) để điều tra về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điều 356 Bộ luật hình sự.

Ông Cường bị bắt trong quá trình Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an mở rộng vụ án "tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương cùng một số tỉnh, thành phố khác.

Ngoài ông Cường, Cơ quan an ninh điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị cáo nêu trên để điều tra.

Hồ sơ vụ án sau đó được chuyển đến Viện KSND Tối cao để truy tố bị can. Tiếp đó Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố và phân công Viện KSND tỉnh Bình Dương thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách của Nhà nước về sử dụng lao động người nước ngoài, từ năm 2017 đến tháng 3/2022, các bị cáo đã làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và một số địa phương khác.

Để được giải quyết hồ sơ, các bị cáo sau đó đưa hối lộ cho một số lãnh đạo, cán bộ thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, Ban quản lý các KCN Bình Dương, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước.

Tiếp đó, các bị cáo sử dụng giấy phép lao động để lập hồ sơ đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cấp thẻ tạm trú, thị thực cho người nước ngoài để lao động, ở lại Việt Nam trái phép.

Cơ quan điều tra xác định, một số lãnh đạo, cán bộ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, Ban quản lý các KCN Bình Dương, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước đã nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trái quy định của pháp luật.