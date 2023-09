Ngày 29/9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Minh Tân (nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM) và các đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng".

Tuy nhiên, phiên tòa phải hoãn do bị cáo Phan Minh Tân và bị cáo Nguyễn Quốc Thái (cựu Phó Trưởng Phòng Quản lý công nghệ) nhập viện; bị cáo Khuất Duy Vĩnh Long (cựu cán bộ Phòng Quản lý công nghệ) đã bỏ trốn.

Trước đó, phiên tòa từng hoãn lại do ông Phan Minh Tân và bà Phan Thu Nga có đơn xin hoãn phiên tòa.

Theo truy tố, từ tháng 8-11/2009, lợi dụng chức vụ được giao, ông Tân và đồng phạm đã xét duyệt vay và hỗ trợ cho Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Huy Hoàng (gọi tắt Công ty Huy Hoàng, chuyên sản xuất chip) thực hiện 2 dự án không đúng quy định, gây thiệt hại hơn 22,6 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Các bị cáo tại tòa

Quá trình điều tra, ông Tân kêu oan. Ông Tân khai biết Công ty Huy Hoàng chưa đủ vốn tự có 30% và còn một số hạn chế nhưng xét thấy lĩnh vực sản xuất chip điện tử đang được nhà nước khuyến khích, hiệu quả đối với kinh tế - xã hội cao... nên đánh giá dự án đạt. Ngoài ra, ông Tân cho rằng việc xét duyệt cho Công ty Huy Hoàng vay hàng chục tỷ đồng là đúng theo quy định.

Đối với ông Nguyễn Trọng Vũ (Giám đốc Công ty Huy Hoàng), đã xuất cảnh qua Mỹ từ ngày 24/5/2011 (ông Vũ có quốc tịch Mỹ) nên ngày 6/2/2017, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và ra quyết định truy nã. Đến tháng 4/2017, cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được ông Vũ sẽ xử lý.