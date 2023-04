Quảng Ninh:

Anh Bùi Tất Tuyên - một trong hai công nhân được giải cứu cho biết: Ngày 15/4, những thợ lò của Phân xưởng Khai thác 4, Công ty CP Than Vàng Danh bắt tay vào sản xuất ca 2 bình thường như mọi ngày. Anh Tuyên và anh Phạm Công Nhiên là thợ lò khai thác bậc 4/5 và một công nhân khác là anh La Văn Hưng được phân công làm nhiệm vụ khấu than tại vị trí lò Phân tầng 2 thượng thông gió vận chuyển mức -30/+40, lò chợ II-7-2 Giếng Cánh Gà của Công ty CP Than Vàng Danh.

Anh Tuyên và anh Nhiên làm ở vị trí buồng khấu để lấy than, còn anh Hưng làm nhiệm vụ “tiêu than” phía dưới. Được khoảng hơn 1 - 2 giờ làm việc, vào lúc 20h30 thì 2 thợ lò phát hiện thấy tiếng động khác lạ và sau đó là một lượng đất đá lớn từ trên đổ sụp xuống gây ra tiếng động mạnh và bụi mù mịt.

Lãnh đạo Công ty và các lực lượng cứu hộ thường xuyên trao đổi, đưa ra phương án triển khai cứu hộ nhanh nhất

Anh Tuyên kể: “Hai anh em thấy lò bị tụt đổ thì theo bản năng chạy ra khỏi những vị trí bị tụt đổ gây nguy hiểm, nhưng do lượng đất đá, than tụt đổ xuống nhiều đã bịt kín tiết diện đường lò. Nhìn xuống dưới, lượng đất đá, than, gỗ đã đổ sập bịt kín đường lò không còn đường để chạy ra vị trí an toàn nên chúng tôi phải quay lại phía trên lò thượng. Tìm thấy một vị trí phía trên khá ổn định nhưng cũng chỉ đủ cho hai anh em trú tạm để cầm cự tìm lối thoát và đợi lực lượng cứu hộ. Lúc này, biết là bị mắc kẹt trong lò khi xung quanh đều là đất đá và đường lò đã bị sụt đổ bịt kín nên cũng rất hoang mang và lo sợ. Khu vực ngồi chật hẹp, do áp lực lò bị nén nên hai anh em chỉ ngồi mà không thể đứng lên được. Ánh sáng nhờ vào 2 đèn lò trên mũ. Chúng tôi cắt ống khí của máy khoan khí nén để lấy không khí từ trạm khí nén từ bên ngoài vào, nhờ đó mà duy trì được không khí để thở đồng thời tìm cách củng cố khu vực ngồi cho chắc chắn hơn”.

Lực lượng cứu hộ của Trung tâm Cấp cứu mỏ có mặt tại hiện trường tham gia cùng lực lượng cấp cứu mỏ tại chỗ triển khai công tác cứu hộ

Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cùng với Công ty CP Than Vàng Danh khẩn trương bằng mọi cách sớm khắc phục, tiếp cận giải cứu 2 công nhân ra khỏi vị trí mắc kẹt.

Công ty CP Than Vàng Danh đã kịp thời bám sát sự chỉ đạo của Tập đoàn, nhanh chóng huy động tổng lực các lực lượng và phương tiện hiện có theo phương châm "4 tại chỗ"; cho luồn ngay một ống thông khí từ ngoài vào vị trí tụt lở để 2 công nhân có không khí để thở; phối hợp với Đội cứu hộ Trung tâm Cấp cứu mỏ tổ chức cứu hộ, lắp bổ sung hệ khí nén, búa căn, vận chuyển vật tư cần thiết tại hiện trường.

Lực lượng cứu hộ đưa công nhân Phạm Công Nhiên lên cửa lò an toàn

Phân xưởng Khai thác 4 đã triển khai các biện pháp tại chỗ và yêu cầu Phân xưởng K13 hỗ trợ nhân lực, Phân xưởng VTG2 bố trí vận hành tuyến vận tải như goòng, băng tải, song loan chở người, tời trục, hệ thống khí nén… hoạt động liên tục; Phân xưởng Điện chuẩn bị đầy đủ đèn và bình tự cứu để khắc phục sự cố; và báo cho các bộ phận liên quan, y tế bố trí nhân lực, trang thiết bị, phương tiện.

Tuy nhiên, việc giải cứu gặp rất nhiều khó khăn, do vị trí xảy ra sự cố có đường lò dốc, điều kiện địa chất khá phức tạp, diện đường lò hẹp, lượng đất đá, than, gỗ bị tụt đổ lớn.

Sau gần 15 tiếng đồng hồ nỗ lực, chạy đua với thời gian, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 2 công nhân bị mắc kẹt dưới lò do sự cố tụt đổ lò

Ông Vương Minh Thu - Phó Giám đốc Công ty CP Than Vàng Danh trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cho biết: “Ban lãnh đạo Công ty đã họp bàn và đưa ra phương án cứu hộ nhanh nhất. Đó là thực hiện hộ chiếu đào lò men, sử dụng cột thuỷ lực DZ16 kết hợp với xà hộp để đào men tiếp cận đến vị trí công nhân mắc kẹt. Các thợ lò cùng lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng mở đường lò, thay nhau làm việc không ngừng nghỉ. Quá trình cứu hộ trong điều kiện đào lò men hoàn toàn thủ công vì không sử dụng được nổ mìn và phải thận trọng để tránh bị tụt đổ tiếp và ảnh hưởng đến nạn nhân. Các vì chống được cập nhật báo cáo thường xuyên về Ban chỉ đạo, sau hơn 10 giờ nỗ lực, đã có 13 vì chống được dựng (khoảng 7-8m lò) bằng với khoảng cách lò bị tụt đổ”.

Thợ lò Bùi Tất Tuyên và Phạm Công Nhiên trong tình yêu thương của các đồng đội

Đến khoảng 10h45 ngày 16/4, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 2 công nhân ra khỏi vị trí mắc kẹt sau gần 15 giờ.

Hiện 2 công nhân được chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, sức khỏe đã ổn định.

Thúy Ngà

Ảnh: Phạm Cường