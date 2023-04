Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – TPB) vừa cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

Trong nhiệm kỳ mới (2023-2028), 6 thành viên được bầu vào HĐQT, trong đó có 1 thành viên độc lập. Trong danh sách này, có 4 thành viên thuộc nhiệm kỳ trước là ông Đỗ Minh Phú (Chủ tịch HĐQT), ông Đỗ Anh Tú (Phó Chủ tịch HĐQT), ông Lê Quang Tiến (Phó Chủ tịch HĐQT), ông Shuzo Shikata.

Đáng chú ý, 2 thành viên mới là bà Nguyễn Thị Mai Sương và bà Võ Bích Hà.

Bà Nguyễn Thị Mai Sương (62 tuổi) từng có nhiều năm làm việc tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Bà Sương từng là Giám đốc NHNN chi nhánh TP. Hà Nội (2009-2016) và Trưởng ban tại Hiệp Hội Ngân hàng (2016-2022).

Bà Võ Bích Hà (56 tuổi) có 20 năm làm việc tại BIDV, từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Ban Quản lý đầu tư, Trưởng Ban Kiểm soát của ngân hàng. Bà Hà nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 12/2022.

Ngoài ra, danh sách ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát có bà Nguyễn Thị Thu Hương (56 tuổi) có nhiều năm làm việc tại Ngân hàng Nhà nước và BIDV.

Bà Hương từng là Vụ trưởng Vụ Thanh tra, giám sát các TCTD nước ngoài, thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN từ năm 2011-2019. Từ 2019-2022, bà Hương là ủy viên HĐQT, đại diện 30% vốn nhà nước tại BIDV. Sau đó từ 11/2022, bà Hương nghỉ hưu theo chế độ.

Ngân hàng Tiên Phong sắp bầu HĐQT mới. (Ảnh: Hoàng Hà)

Năm 2023, TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 8.700 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2022. Tổng tài sản dự kiến đạt 350.000 tỷ, tăng 7%. Dư nợ cho vay và trái phiếu tổ chức kinh tế tăng 18% lên 215.755 tỷ đồng.

Ngân hàng cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 22.016 tỷ đồng, tương đương tăng 39% thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Tin doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* MEL: CTCP Thép Mê Lin (MEL) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý I/2023 với doanh thu giảm hơn 48% xuống còn 130 tỷ đồng. Lãi sau thuế đạt gần 2 tỷ đồng, giảm 82% so với quý I năm trước.

* TDH: Ngày 13/4, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức nhận 9 Quyết định từ Cục thuế TP.HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, với tổng số tiền gần 90,9 tỷ đồng.

* PVC: CTCP Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến tổ chức ngày 26/4 tại Hà Nội. Công ty trình cổ đông thông qua phương án phát hành 50 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng.

* POW: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP vừa có thông báo gửi đến các cổ đông về kết quả ước đạt quý I/2023. Theo đó, POW ước tính doanh thu toàn công ty đạt hơn 7.900 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch và tăng 12% so với cùng kỳ. Sản lượng điện ước đạt hơn 4 tỷ kWh, vượt 16% kế hoạch. Tuy nhiên, lợi nhuận ước gần 579 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ.

* DRI: CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk ghi nhận kết quả kinh doanh quý I/2023 giảm mạnh so với cùng kỳ. Theo đó, doanh thu thuần DRI đạt gần 127 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Lãi ròng gần 15 tỷ đồng trong quý đầu năm, giảm 29% so với cùng kỳ.

* BRC: Theo BCTC quý I/2023 vừa công bố, CTCP Cao su Bến Thành ghi nhận doanh thu 68,2 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ và lãi ròng 4,3 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

* VHC: Kết quả kinh doanh tháng 3, CTCP Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu xuất khẩu đạt 1.032 tỷ đồng, tăng 36% so với tháng trước nhưng thấp hơn 25% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, xuất khẩu của hầu hết mặt hàng thủy sản chủ lực giảm từ 8-39%. Trong đó, xuất khẩu tôm giảm 39%, cá tra giảm 23%, cá ngừ giảm 33%, mực bạch tuộc giảm 8%.

* SBS: Sáng 17/4, CTCP Chứng khoán SBS đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 bất thành do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự. Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 20 cổ đông, chiếm tỷ lệ 15,11% (thấp hơn 50%) số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

* HQC: HĐQT CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân vừa thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2023, liên quan đến việc thay đổi cơ cấu mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán riêng lẻ 100 triệu cp, với giá 10.000 đồng/cp.

Theo đó, HQC sẽ dùng toàn bộ số tiền dự kiến thu được 1.000 tỷ đồng để mua cổ phần CTCP Đầu tư Thành phố Vàng như kế hoạch cũ, song mức phân bổ vốn có sự thay đổi.

* MBS: CTCP Chứng khoán MB đã công bố BCTC quý I/2023. Công ty ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 336 tỷ đồng, giảm 45% so với thực hiện trong cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế trong quý đầu năm lần lượt ghi nhận mức 152 tỷ và 121 tỷ đồng, giảm khoảng 40% so với con số kỷ lục từng ghi nhận trong quý I năm trước.

VN-Index

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/4, VN-Index tăng 0,92 điểm (+0,09 %) lên 1.053,81 điểm.

HNX-Index giảm 0,62 điểm xuống 206,63 điểm. UPCoM-Index giảm 0,31 điểm xuống 78,38 điểm.

Giá trị khớp lệnh trên HOSE sụt giảm 44% so với phiên trước, còn lại 6.715 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng với giá trị xấp xỉ 206 tỷ đồng. Tự doanh CTCK mua ròng khoảng 28 tỷ đồng, chủ yếu mua ròng trên kênh khớp lệnh với giá trị 120 tỷ đồng trong khi bán ròng 92 tỷ đồng qua kênh thỏa thuận.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 11 tỷ đồng. Chiều mua, cổ phiếu IDC hôm nay được khối ngoại mua 9 tỷ đồng, tương tự, PVS, TNG, CEO,... cũng đồng loạt được mua ròng mỗi cổ phiếu vài tỷ đồng.

Tự doanh CTCK bán ròng gần 14 tỷ đồng, tập trung bán ròng tại cổ phiếu DDG khoảng 16 tỷ đồng.

Trên sàn UPCoM, khối ngoại mua ròng gần 3 tỷ đồng. Cổ phiếu BSR và LTG cùng được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên UPCoM với 3 tỷ đồng mỗi mã. Trong khi đó, cổ phiếu VTP bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất 2 tỷ đồng; ngoài ra họ cũng bán ròng tại VEA, PGB, ACV,...

Tự doanh CTCK ghi nhận giao dịch mua ròng gần 10 tỷ đồng tại cổ phiếu C4G.