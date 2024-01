Sáng 2/1, thông tin từ lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai vừa cứu được một người đàn ông nhảy cầu Hóa An.

Nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: A.H

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 1/1, một người đàn ông đi lên cầu Hóa An (phường Bửu Long, TP Biên Hòa). Một lúc sau, người đàn ông này bỏ lại một số đồ dùng cá nhân rồi bất ngờ gieo mình xuống sông Đồng Nai.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đã điều động 2 ca nô cùng 6 chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đồ dùng cá nhân nạn nhân để lại trên cầu Hoá An. Ảnh: A.H

Sau khoảng 15 phút tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện người này đang trôi giữa dòng nước sông Đồng Nai. Ngay lập tức, ca nô cứu hộ cùng xuồng máy của người dân ứng cứu, đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Sau khi sơ cứu và trấn an tinh thần, lực lượng chức năng đã xác định người đàn ông này tên N.V.T. (36 tuổi, ngụ phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa) và bàn giao cho công an phường Hóa An liên lạc người thân.