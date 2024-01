Ngày 2/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an TP Long Khánh vừa phát hiện và triệt phá 2 tụ điểm có hành vi độ xe trái phép trên địa bàn.

Cụ thể, đội Cảnh sát hình sự Công an TP Long Khánh phối hợp với các đội nghiệp vụ cùng Công an địa phương tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở sửa chữa xe máy tại phường Bảo Vinh (TP Long Khánh) do H.B.A. (30 tuổi) làm chủ.

Các phương tiện bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 16 xe máy đang thay thế các bộ phận giảm thanh, xoáy nòng, thay đổi màu sơn, kết cấu xe. Quá trình kiểm tra, chủ cơ sở H.B.A. chưa xuất trình được giấy đăng ký phương tiện.

Bước đầu, chủ cơ sở khai nhận, sau khi căn chỉnh hệ thống hơi, lửa,… và một số thông số liên quan rồi sẽ đưa đến phòng "thí nghiệm" (còn gọi là phòng dyno) ở ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn (TP Long Khánh) để hoàn thiện nhằm xác định tốc độ cao nhất phương tiện có thể đạt được.

Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra thực tế phòng cách âm, phát hiện tại đây có 2 xe máy chưa xác định được chủ sở hữu.

Tiếp đó, Công an TP Long Khánh kiểm tra cơ sở sửa chữa xe máy tại phường Bàu Sen (TP Long Khánh) do D.A.U. (30 tuổi) làm chủ.

Các phương tiện có dấu hiệu "độ" bị công an tạm giữ. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, công an phát hiện 8 xe máy đang được thay thế các bộ phận giảm thanh, xoáy nòng, thay đổi màu sơn, kết cấu xe. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy đăng ký các phương tiện.

Hiện Công an TP Long Khánh đã lập biên bản tạm giữ 26 xe máy (trong đó có 4 xe chưa xác định được số khung, số máy) để xác minh làm rõ và củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.