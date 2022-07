Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama được đề cử giải Emmy

Theo Fox, Obama được đề cử ở giải thưởng Emmy lần thứ 74 với hạng mục 'Người kể chuyện xuất sắc' cho bộ phim tài liệu Our Great National Parks (Những công viên quốc gia vĩ đại của chúng ta).

Cựu thổng thống Mỹ Barack Obama được đề cử giải Emmy.

Our Great National Parks thuộc series phim tài liệu gồm 5 phần. Phim kể về một số công viên quốc gia kỳ vĩ nhất hành tinh, qua đó ca ngợi cảnh đẹp và đời sống hoang dã ở Mỹ, Indonesia, Kenya và Chile cùng những nơi khác. Tác phẩm cũng do chính công ty Higher Ground Productions của vợ chồng cựu Tổng thống phối hợp cùng một đơn vị khác của Anh thực hiện.

Vị tổng thống thứ 44 của nước Mỹ sẽ cạnh tranh cùng với 4 tên tuổi khác trong cùng hạng mục đề cử, gồm cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ Kareem Abdul-Jabbar (trong Black Patriots: Heroes of the Civil War), phát thanh viên người Anh David Attenborough (trong The Mating Game: In Plain Sight), diễn viên hài kiêm người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ W.Kamau Bell (trong We Need to Talk About Cosby) và nữ diễn viên người Mỹ gốc Mexico Lupita Nyong'o (trong Serengeti II).

Ông Barack Obama và các thành viên đoàn phim.

Giới truyền thông nhận định bên cạnh nổi tiếng với vai trò chính trị gia, Obama còn là gương mặt được yêu thích ở lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Ông từng giành chiến thắng tại giải thưởng Grammy ở hạng mục Album nói xuất sắc nhất (Best Album Spoken Word) cho các sách nói là Dreams From My Father và The Audacity of Hope.

'Squid Game' - bom tấn truyền hình Hàn Quốc nhận về 14 đề cử, trong đó có hạng mục 'Phim hay nhất'.

Một số hạng mục đề cử của giải Emmy còn lại có nhiều ứng cử viên đáng chú ý như: Succession nhận được nhiều đề cử nhất với 25 đề cử, bao gồm Phim chính kịch xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc (Brian Cox và Jeremy Strong). Ted Lasso dẫn đầu hạng mục hài, thu về 20 đề cử, trong đó có Phim hài xuất sắc. Ngôi sao Jason Sudeikis đã giành được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc. Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Squid Game với 14 hạng mục được đề cử, trong đó có đề cử Phim hay nhất.

Giải thưởng Emmy được Viện Truyền hình Nghệ thuật và Khoa học Los Angeles (ATAS) tổ chức nhằm tri ân và tạo cơ hội tiếp cận công chúng cho các ấn phẩm truyền hình. Giải thưởng vinh danh cả các chương trình giải trí, tin tức, tài liệu hay thể thao. Giải thưởng gồm nhiều hạng mục khác nhau như giải Primetime Emmy Award tôn vinh các phim truyền hình giờ vàng của Mỹ (kể cả thể thao), giải Daytime Emmy Award tôn vinh thể loại phim truyền hình dài tập hằng ngày...

Lễ trao giải Emmy lần thứ 74 sẽ được tổ chức vào ngày 12/9.

Trailer phim 'Our Great National Parks' của Obama

Thúy Ngọc