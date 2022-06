Đã bắt được kẻ phóng hoả đốt nhà ở TP Thủ Đức khiến 2 chị em tử vong

Công an TP Thủ Đức cho hay, vừa phối hợp cùng lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM bắt giữ nghi can Lê Công Hậu (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để điều tra về vụ phóng hoả đốt nhà khiến hai người tử vong xảy ra vài ngày trước.

Nghi can Lê Công Hậu

Như đã thông tin, lúc 2h rạng sáng 25/6 xảy ra vụ cháy tại ngôi nhà ở đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức của gia đình bà Kiều Thị Tuyết L (49 tuổi).

Công an đã bắt được kẻ phóng hoả đốt nhà, khiến hai người tử vong ở TP.Thủ Đức. Ảnh: T.A

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hai chị em Nguyễn Thị Tuyết N (23 tuổi), Nguyễn Thị Thanh X (19 tuổi) nằm trên gác gõ.

Chị N đã tử vong. Còn X được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khi khám nghiệm hiện trường, công an xác định có mùi xăng và làm rõ, đây là vụ phóng hoả đốt nhà có chủ đích. Công an nhanh chóng xác định, kẻ gây án là Lê Công Hậu - người có quan hệ tình cảm với bà L.

Công an khẩn trương theo dấu vết và mới đây đã bắt giữ được Hậu tại Bến Tre, di lý về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra, vì mâu thuẫn tình cảm, Hậu thường xuyên tìm đến nhà hăm doạ bà L và thậm chí có những lần mang xăng nhưng chưa phóng hoả. Đến rạng sáng 25/6 Hậu đã hành động thật và khiến hai người con của bà L tử vong.

Được biết, thời điểm Hậu phóng hoả, bên trong ngôi nhà có 6 người. Bà L cùng ba người họ hàng ở tạm chờ khám bệnh đã thoát ra ngoài. Còn chị em N và X ở trên gác gỗ nên không kịp thoát thân.