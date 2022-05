Chiều 13/5 Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 1 và Công an TP Thủ Đức mời làm việc đối tượng Nguyễn Văn Thái (52 tuổi, ngụ ở địa phương) để làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Văn Thái. Ảnh: Công an cung cấp

Công an xác định, Thái chính là đối tượng thực hiện vụ trộm hàng loạt nắp chắn rác ở cầu Thủ Thiêm 2 (cây cầu nối liền quận 1 và TP Thủ Đức). Bước đầu, Thái đã thừa nhận hành vi.

Bước đầu, Thái khai nhận, do không có việc làm ổn định nên túng quẫn, nghĩ đến chuyện trộm các nắp chắn rác ở cầu Thủ Thiêm 2 để bán ve chai kiếm tiền tiêu xài. Do đó, buổi tối Thái lang thang ở cầu Thủ Thiêm 2. Thái đã hai lần trộm các nắp chắn rác của cầu với tổng cộng khoảng 70kg. Đối tượng này chỉ bán 20kg cho một vựa ve chai, còn lại cất giữ chờ bán dần.

Công an quận Bình Thạnh đang củng cố hồ sơ, chuyển giao đối tượng Thái cho Phòng Cảnh sát hình sự mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Như đã thông tin, cách đây vài ngày, đại diện Công ty Thiên An (là nhà thầu phụ trách thi công cầu Thủ Thiêm 2) thông tin về việc bị mất cắp 44 trong tổng số 108 nắp chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2 khi đưa cây cầu này vào khai thác, sử dụng chỉ vài ngày. Các nắp chắn rác được làm bằng kim loại, hình dạng tròn, đường kính 23cm, dày 2,5cm…

Nắp chắn rác bị mất cắp. Ảnh: T.A

Theo nhà thầu, việc mất các nắp chắn rác sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến việc thoát nước ở khu vực cầu, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người đi đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ mất trộm, phía nhà thầu đã có giải pháp khắc phục tạm và chờ đặt mua các nắp chắn rác mới, dự kiến một tháng sau mới khắc phục hoàn toàn.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP.HCM đã giao phòng Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra. Qua hình ảnh camera an ninh, công an đã nhận diện được nhân dạng của kẻ trộm, kêu gọi người dân cung cấp thông tin và chiều 13/5 đã bắt giữ đối tượng này.

Linh An