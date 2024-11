Sáng 20/11, đúng ngày Nhà giáo Việt Nam, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Nhà giáo.

Đại biểu Đỗ Huy Khánh (Đồng Nai) cho biết, điều 11 dự thảo luật quy định các hành vi bị nghiêm cấm: "Ép buộc người học tham gia học thêm dưới mọi hình thức; Ép buộc người học nộp các khoản tiền hoặc hiện vật ngoài quy định của pháp luật".

Nội dung này còn nhiều ý kiến tranh luận, đại biểu đề nghị Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ KH&ĐT ban hành nghị định, thông tư hướng dẫn, bởi việc học thêm là nhu cầu cần thiết của xã hội.

Đại biểu nêu dư luận xã hội có 2 luồng ý kiến: cấm hay quản lý. "Chúng ta không thể không quản lý được thì đi cấm", đại biểu nhấn mạnh. Đại biểu Đỗ Huy Khánh cũng dẫn chứng công nhân khi tăng ca chiều, tối không đón con được, gửi gắm cho các thầy cô mang về nhà để quản lý, phải đến 20-21h mới đón con.

Đại biểu Đỗ Huy Khánh. Ảnh: Quốc hội

Về giáo viên mầm non, Đại biểu Đỗ Huy Khánh đổng ý với dự thảo luật. "Các cô giáo mầm non thực sự rất vất vả. Họ làm việc từ 6h, trong khi chúng ta làm việc từ 7h. Bố mẹ đưa con đến sớm và đón con về trễ, giáo viên mầm non vẫn phải làm việc", đại biểu chia sẻ.

Ông Khánh dẫn triết lý giáo dục mà Nelson Mandela từng nói: “Để phá huỷ bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa, chỉ cần hạ thấp nền giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên".

Nhấn mạnh "hiền tài là nguyên khí quốc gia", Hiến pháp năm 2013 nêu rõ "phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài", ông Khánh mong muốn xây dựng luật Nhà giáo vì mục tiêu chung, vì phát triển đất nước để giáo dục thực sự là quốc sách hàng đầu.

Phát biểu sau đó, đại biểu Chamaléa Thị Thủy (Ninh Thuận) đồng tình với đại biểu Khánh về việc học thêm. "Cần nhìn nhận thấu đáo về dạy thêm, học thêm để quy định cho phù hợp. Bởi thực tế dạy thêm là nhu cầu có thực của giáo viên và học thêm cũng là nhu cầu có thực của học sinh nhất là ở đô thị, vùng có điều kiện kinh tế phát triển, học sinh càng được các gia đình đầu tư học tập", đại biểu phát biểu.

Theo bà Thủy, không chỉ học sinh học tập chưa tốt mới đi học thêm mà các em có năng lực cũng có nhu cầu nhằm nâng cao thêm kiến thức, nhất là các em có nguyện vọng thi vào các trường chuyên, học sinh giỏi các cấp, vào đại học top đầu.

Đại biểu Chamaléa Thị Thủy. Ảnh: Quốc hội

"Vì vậy cho rằng việc tăng lương và các chế độ chính sách cho giáo viên đã giải quyết vấn đề dạy thêm theo tôi vẫn còn chủ quan và chưa thực sự phù hợp với thực tế cuộc sống", đại biểu bày tỏ.

Về chế độ chính sách với nhà giáo, đại biểu thống nhất với chủ trương cần phải xem "giáo dục là quốc sách trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước" nên việc chăm lo chế độ, chính sách, tôn vinh đội ngũ làm công tác làm giáo dục cần phải được chú trọng.

Đại biểu nhìn nhận thời gian qua một số chính sách hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho sinh viên sư phạm đã phát huy tác dụng, thu hút nhiều học sinh giỏi thi vào ngành. Chất lượng đầu vào ngành sư phạm ngày càng tăng, mức độ cạnh tranh vào ngành này cũng rất khốc liệt.

Bà Thủy nói: "Trong những mùa tuyển sinh gần đây đã hết cái thời 'chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm'. Đầu vào ngành sư phạm thời gian qua đã ngày càng tốt hơn thì theo tôi vấn đề là đầu ra".

Đại biểu đề nghị phải có chính sách để thầy cô ra trường có được công việc, sống được bằng nghề, theo được đam mê nghề nghiệp sẽ ngày càng thu hút được nhân tài.

Dự thảo luật quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, hỗ trợ, thu hút nhà giáo, bà Thủy cho rằng cần phải căn cứ nguồn lực ngân sách có đảm bảo được hay không, phải có đánh giá tác động chính sách. Nếu có chính sách ưu tiên với nhà giáo cũng cần đặt trong mối tương quan hài hòa với đội ngũ trí thức, lực lượng lao động khác của xã hội hưởng lương ngân sách Nhà nước.