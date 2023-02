Phụ huynh tố cô giáo bạo hành trẻ, công an kết luận ra sao?

Ngày 23/2, chia sẻ với VietNamNet, chị Lê Thị Thanh Thuận (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết, chị vừa nhận được kết luận của Công an quận Liên Chiểu về việc chị tố cáo giáo viên Trường mầm non Sanh Xuân có hành vi bạo hành đối với cháu L.H.L (sinh năm 2019), là con ruột của chị.

Hình ảnh cháu L. bị sưng to vùng trán khi đi học ở trường về.

Cụ thể, Công an quận Liên Chiểu cho biết, qua quá trình thẩm tra, xác minh, thu thập hồ sơ, tài liệu và làm việc với các đương sự liên quan. Căn cứ biên bản làm việc với các đương sự cung cấp và dữ liệu do camera ghi lại tại Trường mầm non Sanh Xuân từ lúc 7h đến 17h ngày 22/12/2022, Công an quận Liên Chiểu kết luận nội dung chị Lê Thị Thanh Thuận tố cáo giáo viên Trường mầm non Sanh Xuân bạo hành cháu L.H.L là không có cơ sở.

Cũng theo thông báo của công an quận Liên Chiểu, nội dung chị Thuận tố cáo liên quan đến cán bộ UBND quận Liên Chiểu, Công quan quận sẽ chuyển hồ sơ cho Phòng Thanh tra quận xử lý theo thẩm quyền. Đối với dấu hiệu vi phạm tại Trường mầm non Sanh Xuân, Công an quận Liên Chiểu chuyển hồ sơ cho Phòng Giáo dục-Đào tạo quận xử lý theo thẩm quyền.

Mặc dù đã nhận được kết luận từ Công an quận Liên Chiểu, tuy nhiên chị Thuận cho biết chị thấy kết luận trên là không thoả đáng. Cũng theo chị Thuận, từ khi sự việc xảy ra đến nay, tình hình sức khoẻ của cháu L.H.L đã ổn nhưng tâm lý vẫn bị ảnh hưởng. Buổi tối cháu hay giật mình khóc kêu sợ, cứu.

“Tôi sẽ tiếp tục làm đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu và nộp đơn đến Toà án Nhân dân quận Liên Chiểu để nhờ cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều tra làm rõ”, chị Thuận cho hay.

Trước đó, theo phản ánh của chị Lê Thị Thanh Thuận, ngày 22/12/2022, khi đón con đi học về, chị Thuận phát hiện cháu L. có vết sưng to ở trán. Cháu L. được nhập viện điều trị với chẩn đoán viêm mô mềm vùng da trán/đụng dập mô mềm vùng trán.

Ngày 23/12, chị Thuận được nhà trường giải thích vết thương của cháu L. là do va chạm cùng bạn trong lớp hoặc do bị ong chích. Khi sự việc xảy ra, chị đề nghị nhà trường trích xuất camera để tìm hiểu nguyên nhân nhưng không được cung cấp. Không thoả mãn với giải thích từ nhà trường, chị Thuận đã gửi đơn lên cơ quan chức năng quận Liên Chiểu. Sau khi được xem trích xuất camera tại lớp học, chị Thuận cho rằng con chị bị cô giáo bạo hành.

Trước đó, chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Thanh Lịch, Trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo quận Liên Chiểu cho biết, sau khi nhận được thông tin, Phòng đã mời đại diện Trường mầm non Sanh Xuân và phụ huynh học sinh lên làm việc 3 lần nhưng cả hai bên vẫn không đi đến thống nhất, kết luận nên Phòng Giáo dục-Đào tạo đã kiến nghị lên UBND quận Liên Chiểu giao cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Cũng theo ông Lịch, Phòng Giáo dục-Đào tạo quận Liên Chiểu đã có thông báo đình chỉ 2 cô giáo đứng lớp liên quan đến vụ việc trên.

“Qua kiểm tra, một cô giáo là giáo viên âm nhạc đang học thêm nghiệp vụ sư phạm và một cô giáo học ĐH sư phạm mầm non nhưng chưa có bằng. Như vậy là không đúng quy định nên chúng tôi đã có thông báo yêu cầu nhà trường đình chỉ 2 giáo viên trên”, ông Lịch cho hay.

Ngoài ra Phòng cũng chỉ đạo cắt thi đua của Trường Mầm non Sanh Xuân vì không xử lý thoả đáng vụ việc; yêu cầu nhà trường xin lỗi phụ huynh và hoàn trả học phí, thanh toán viện phí cho cháu L.