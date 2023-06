Ngày 26/6, Ban quản lý an toàn thực phẩm TP Đà Nẵng có thông tin liên quan đến trường hợp đoàn khách Hà Nội nghi ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện 199.

Theo đơn vị này, qua xác minh cho thấy ngày 25/6, đoàn khách du lịch từ Hà Nội (gồm 36 người) đến Đà Nẵng lưu trú tại khách sạn ở quận Sơn Trà.

Trưa và tối cùng ngày, những thành viên trong đoàn chia thành nhiều tốp đi ăn uống tự do tại nhiều địa điểm khác nhau và không nhớ rõ địa chỉ, cũng như các món đã ăn.

Nhóm du khách nghi ngộ độc đến Bệnh viện 199 điều trị

Đến 2h ngày 26/6, một du khách bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy. Sau đó, đến 9h, có thêm 6 người xuất hiện triệu chứng tương tự. Các du khách này đã được cấp cứu tại Bệnh viện 199 Đà Nẵng.

Qua thông tin cung cấp từ trưởng đoàn, 7 người này không ăn chung tại cùng một địa điểm. Hiện nay, tất cả các du khách đã khỏi bệnh và xuất viện.

Ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng, cho hay qua sự việc trên, đơn vị tiếp tục cùng với UBND các quận, huyện tăng cường truyền thông, tập huấn công tác an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý; đồng thời đẩy mạnh thanh, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm theo quy định các cơ sở vi phạm để đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm cho người dân và du khách.