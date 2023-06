Canh chua cá chốt

Là “cửa ngõ” miền Tây, vùng đất có sông ngòi, kênh, rạch chằng chịt nên Long An rất dồi dào tôm, cá, đặc biệt là cá chốt. Cá chốt có kích thước khá nhỏ, con to nhất cũng chỉ cỡ 2 ngón tay, đây là loài cá nước ngọt, thịt rất đậm đà, thơm ngọt tự nhiên mà xương lại mềm.

Tô canh chua cá chốt nóng hổi được múc nhanh tay, khói bay nghi ngút làm ấm không gian trong bữa cơm. Thực khách được húp từng muỗng canh chua thơm ngon, mùi me non hơi ngái, nước chua dịu, gắp con cá chốt ngọt thịt cộng thêm mùi rau cần đưa đẩy, vị cay nồng của ớt, sự cộng hưởng tuyệt vời hứa hẹn để lại nhiều dư vị khó quên. Món canh chua cá chốt lá me không chỉ có mặt trong các bữa ăn gia đình mà còn xuất hiện trong các quán ăn, nhà hàng ở Long An. Du khách đến đây có thể tìm cho mình một “địa chỉ” phù hợp để thưởng thức món ăn này.