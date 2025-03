Quan chức Ukraine và Mỹ tham gia đàm phán. Ảnh: Website Tổng thống Ukraine

Các tổng thống Nga và Ukraine đều đồng ý ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của nhau, nhưng cả hai bên đều cáo buộc đối phương vi phạm.

Theo Telegraph, Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận, các cuộc đàm phán mới về đề xuất ngừng bắn do Mỹ đưa ra sẽ bắt đầu tại Ảrập Xêút vào ngày 24/3. Ông Kellogg cho hay, những cuộc đối thoại này dự kiến tập trung vào việc thực thi lệnh ngừng bắn liên quan tới cơ sở hạ tầng năng lượng và đảm bảo an toàn vận chuyển ở Biển Đen, .

Phái viên Mỹ tiết lộ thêm: "Mỗi nhóm ngồi một phòng và trung gian Mỹ sẽ đi qua đi lại giống như ngoại giao con thoi trong một khách sạn. Đó là cách mọi việc diễn ra, chúng tôi sẽ tìm ra lập trường của mỗi bên".

Các quan chức Mỹ đã nhiều lần nói về việc thực hiện "ngoại giao con thoi" để tạo điều kiện cho cuộc thương lượng giữa Moscow và Kiev nhằm chấm dứt xung đột. Theo Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz, quá trình này khó nhưng Washington đang cố gắng "qua lại ở mọi cấp để thúc đẩy hai bên ngừng bắn và kết thúc xung đột".

Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, cả Ukraine và Nga đều cử quan chức gặp các đại diện Mỹ ở Ảrập Xêút dù các cuộc gặp diễn ra vào những ngày khác nhau, ở các thành phố khác nhau.

Phái đoàn Ukraine do Andrii Yermak, cố vấn thân cận của Tổng thống Zelensky dẫn đầu, trong khi phái đoàn Nga do Grigory Karasin, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế thuộc Hội đồng liên bang và Sergei Beseda, cố vấn của lãnh đạo Cơ quan an ninh FSB dẫn đầu. Trong khi đó, phái đoàn Mỹ gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff và Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz.