“Dự án thay da đổi thịt từng ngày”

Rừng xe cẩu và xe vật liệu xây dựng tấp nập ra vào công trường. Hàng chục ngàn công nhân hăng say làm việc 3 ca. Những dãy nhà phố, biệt thự và hệ tiện ích, cảnh quan thay da đổi thịt từng ngày. Đó là cảnh tượng khẩn trương đang diễn ra trên công trường của đại đô thị biển Vinhomes Ocean Park 3. Là hợp phần cuối cùng của “siêu quần thể đô thị biển” 1.200ha, Vinhomes Ocean Park 3 có quy mô gần 294ha. Dự án với khoảng 10 tòa căn hộ và hơn 8.000 căn nhà ở thấp tầng với mật độ xây dựng chỉ khoảng 30%.

Anh Thành Đạt (quận Ba Đình, Hà Nội) đã quyết định gia nhập vào cộng đồng cư dân của Vinhomes Ocean Park 3. Lý do quan trọng nhất thúc đẩy anh đưa ra quyết định này chính là uy tín thương hiệu của chủ đầu tư. “Với Vinhomes, các yếu tố về pháp lý và tiến độ dự án luôn được đảm bảo. Thường xuyên tới thăm dự án, tôi càng thêm tin tưởng cam kết của chủ đầu tư”, anh Đạt nói.

Tiến độ thi công, bàn giao đại đô thị biển Vinhomes khiến khách hàng hài lòng. Ảnh: Vinhomes

Theo đại diện Vinhomes, hơn 1.000 căn thấp tầng tại Vinhomes Ocean Park 2 đã được bàn giao chỉ sau hơn 4 tháng dự án ra mắt. Con số này tới tháng 12 năm ngoái là gần 2.500 căn, cùng với việc hoàn thiện nội thất gần 3.200 căn. Trong đó, những phân khu như Chà Là đã hoàn thành việc bàn giao 100% số căn. Dự kiến, tới hết quý II/2023, hơn 12.000 căn của đại đô thị sẽ bước vào giai đoạn hoàn tất.

Cùng với các phân khu, các công trình tiện ích, dịch vụ cũng được đẩy nhanh tiến độ để sớm về đích. Theo kế hoạch, cuối tháng 4 năm nay, quảng trường Kinh đô ánh sáng sẽ chính thức ra mắt với điểm nhấn là đại lộ kinh đô ánh sáng Kingdom Avenue, trung tâm là quảng trường Empire Square - nơi tái hiện hoàn hảo khu phố thương mại nổi tiếng Champs Élysées (Pháp). Hệ sinh thái các dịch vụ của Vingroup cũng sẽ hiện diện ngày một toàn diện, như trường liên cấp Vinschool dự kiến tuyển sinh mùa đầu tiên vào tháng 3/2024; khai trương Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall dự kiến tháng 9/2024; mở cửa Bệnh viện Vinmec Health Resort đẳng cấp 5 sao dự kiến tháng 12/2024...

Sống thượng lưu giữa lòng thành phố

Điểm đặc biệt trong các đại đô thị Vinhomes là hệ thống tiện ích dành cho cộng đồng luôn được hoàn thiện trước khi các phân khu rõ nét hình hài. Do đó, dù chưa nhận bàn giao nhà, cư dân vẫn có thể trải nghiệm chất sống thượng lưu theo phong cách resort 5 sao. Như tại Vinhomes Ocean Park 3, từ tháng 10 năm ngoái, Vịnh biển thiên đường Paradise Bay đã trở thành “nơi mong đến, chốn mơ về” của hàng vạn cư dân tương lai.

Paradise Bay mang tới cho cư dân một kỳ nghỉ dưỡng biển 5 sao đúng nghĩa, với hồ bơi nước mặn trong nhà Four Season quy mô 2.000m2, hồ bơi ngoài trời Tropical Lagoon rộng 28.500m2; đường trượt tốc độ do VinWonders thiết kế, không khác gì ở các quần thể nghỉ dưỡng - vui chơi đẳng cấp Vinpearl tại Nha Trang, Phú Quốc hay Nam Hội An. Cùng với đó là đặc quyền sử dụng Tổ hợp Công viên Biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park của Vinhomes Ocean Park 2 ngay kế cận. “Kỳ quan” này hấp dẫn bởi những ngọn sóng có thể cao tới 3m ở 6 biển tạo sóng cùng hồ nước mặn Laguna 9,3ha; công viên cát Sandy Park hơn 10.000m2 và các công trình điểm nhấn…

Sở hữu cuộc sống thượng lưu trong lòng “siêu quần thể đô thị biển” Vinhomes luôn là giấc mơ của nhiều người. Ảnh: Vinhomes

Được ví như thiên đường biển nhiệt đới, cuộc sống trong các đại đô thị biển của Vinhomes ở phía Đông Hà Nội còn đầy sắc màu với các lễ hội thường xuyên được tổ chức. Điển hình là ngày hội Gia đình Family Day tại Vinhomes Ocean Park 2 cuối năm ngoái - nơi 5.000 cư dân đã cùng thỏa sức khám phá các hoạt động vui chơi, ẩm thực.

Hay tại Vinhomes Ocean Park 1, đầu năm nay, sự kiện chào xuân “Color of The Sea” cũng đã diễn ra với nhiều hoạt động vui chơi giải trí ý nghĩa như: chụp ảnh cùng linh vật mèo Quý Mão 2023, check-in tại vườn đào đậm sắc xuân, nhận chữ đầu năm từ ông Đồ, thưởng thức biểu diễn nghệ thuật đặc sắc… Ngoài ra, nơi đây còn rất nhiều lễ hội kéo dài với số lượng khách mời lên tới cả vạn người.

Sống trong lòng “siêu quần thể đô thị biển” Vinhomes Ocean Park 1, 2, 3, mọi nhu cầu cuộc sống sẽ được đáp ứng tại chỗ với chất lượng hàng đầu. Khi các tiện ích của Vinhomes Ocean Park 3 hoàn thành, hệ sinh thái các dịch vụ mang “họ Vin” hiện diện tại đây sẽ có quy mô cực kỳ lớn, gồm: 2 bệnh viện đa khoa quốc tế đẳng cấp 5 sao Vinmec; 3 hệ thống trường liên cấp Vinschool và đại học tinh hoa VinUni; 2 hệ thống trung tâm thương mại Vincom Mega Mall; 4 tòa tháp văn phòng, nổi bật có TechnoPark Tower trong top 10 tòa nhà thông minh nhất thế giới… Đây là những thỏi nam châm tiếp tục hút làn sóng chuyển cư về phía Đông Hà Nội ngày càng mạnh mẽ hơn nữa.

Thế Định