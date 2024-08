Ông lớn ô tô Việt ế ẩm và lỗ nặng vì bán ô tô điện Trung Quốc

CTCP Ô tô TMT (TMT Motors, mã TMT) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2024. Trừ đi các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế âm 95,3 tỷ đồng, giảm khoảng 97,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Đây là mức lỗ cao nhất lịch sử hoạt động của TMT Motors.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TMT Motors đạt doanh thu thuần 1.322 tỷ đồng và lỗ gần 100 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái doanh nghiệp ghi nhận lãi 1,2 tỷ đồng.

TMT Motors hiện là đơn vị phân phối ô tô điện Wuling Mini EV của Trung Quốc tại Việt Nam. Năm 2023, TMT Motors chỉ bán được 591 xe điện Wuling Mini EV tại thị trường Việt Nam, bằng 11% so với kế hoạch là 5.525 chiếc. Vì thế, năm nay, công ty điều chỉnh mục tiêu doanh số giảm xuống còn 1.016 xe. (Xem chi tiết)

Xôn xao ngôi nhà xoay 360 độ ở Bắc Giang được trả 1 triệu USD bản quyền

Ông Nguyễn Văn Lượng (SN 1957, ở TP Bắc Giang) tự mày mò, nghiên cứu để xây dựng ngôi nhà tự xoay 360 độ cực kỳ độc đáo khiến rất nhiều người quan tâm.

Chủ ngôi nhà xoay thừa nhận thời gian gần đây ông nghe được nhiều thông tin về việc bản quyền nhà xoay được bán với giá 1 triệu USD (khoảng 25 tỷ đồng). Nhưng ông nói rằng, thông tin này "mới chỉ là tin đồn". (Xem chi tiết)

Kéo dài thời gian thí điểm cho người Việt vào chơi casino

Dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino vừa được Bộ Tài chính trình Chính phủ.

Dự thảo Nghị định quy định, hết ngày 31/12/2024 sẽ kết thúc việc thí điểm cho người Việt vào chơi tại điểm kinh doanh casino Phú Quốc (Kiên Giang). Với doanh nghiệp kinh doanh casino khác, thời gian thí điểm là 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. (Xem chi tiết)

Chủ tịch Dược Bảo Châu Nguyễn Lan Hương bị bắt

Ngày 24/8, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng bà Nguyễn Lan Hương (51 tuổi, trú Cầu Giấy, Hà Nội). Bà Hương là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu (địa chỉ huyện Vị Xuyên, Hà Giang). Bà Hương bị công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Doanh nghiệp do bà Hương làm chủ tịch HĐQT không có doanh thu quý IV/2023 và từng có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán nhưng bất thành. (Xem chi tiết)

Đề xuất thêm cá nhân bị cấm xuất cảnh, bỏ trả lãi cho người bị chậm hoàn thuế

Bộ Tài chính vừa gửi Chính phủ tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Dự trữ quốc gia.

Trong đó, đề xuất bãi bỏ khoản 3 Điều 75 Luật Quản lý thuế về quy định mức tiền phải trả lãi cho người nộp thuế khi cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế chậm với mức tính lãi là 0,03%/ngày.

Bộ Tài chính cũng đề xuất bổ sung thêm đối tượng bị tạm hoãn xuất cảnh gồm: cá nhân là đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cá nhân là chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. (Xem chi tiết)

NHNN công bố, lãi suất gửi tiền kỳ hạn dài đã cán mốc rất cao 6,9-7,4%/năm

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố thông tin về diễn biến lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng tháng 7/2024.

Theo đó, lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước ở mức 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 2,4-3,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,4-4,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 5,5-6,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 6,9-7,4%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng. (Xem chi tiết)

Mạo danh Ngân hàng Nhà nước gửi đường link cập nhật sinh trắc học

NHNN vừa phát đi thông tin cho biết gần đây có hiện tượng đối tượng lừa đảo mạo danh NHNN, giả mạo giao diện hòm thư điện tử (e-mail) của NHNN để gửi thông tin dẫn dụ người dân, khách hàng bấm vào đường link lừa đảo cập nhật thông tin sinh trắc học cho giao dịch ngân hàng.

NHNN khẳng định đây là hành vi mạo danh NHNN lừa người nhận thư thực hiện theo yêu cầu của kẻ lừa đảo để thu thập thông tin khách hàng. (Xem chi tiết)

Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra 116 cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng

Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề nhằm kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.

Theo đó, đợt kiểm tra này diễn ra từ ngày 15/8 đến hết ngày 15/10. Có 116 doanh nghiệp bao gồm các doanh nghiệp sản xuất, gia công, kinh doanh, mua bán, sửa chữa vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn TP Hà Nội là đối tượng của đợt kiểm tra này. (Xem chi tiết)

Cá sấu, sầu riêng đông lạnh, dừa tươi chính thức có ‘visa’ sang Trung Quốc

Bộ NN-PTNT vừa báo tin các mặt hàng sầu riêng đông lạnh, dừa tươi và cá sấu của Việt Nam chính thức được xuất khẩu vào Trung Quốc.

Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan cho hay, việc ký kết 3 nghị định thư này là kết quả của quá trình trao đổi, đàm phán tích cực của các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ NN-PTNT và Tổng cục Hải quan Trung Quốc. (Xem chi tiết)