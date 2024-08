Ngày 24/8, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng bà Nguyễn Lan Hương (51 tuổi, trú Cầu Giấy, Hà Nội). Bà Hương là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu (địa chỉ huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

Bà Hương bị công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, theo quy định tại khoản 2, điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Thành lập năm 2014, CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thuốc các loại, sản xuất hoá dược và dược liệu.

Theo báo cáo tài chính gần đây nhất, trong quý IV/2023, doanh nghiệp không ghi nhận doanh thu, lỗ sau thuế 15 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đó lãi 11 tỷ đồng.

Dược Bảo Châu cho biết, do suy thoái kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng, đồng thời thị trường cạnh tranh khốc liệt dẫn đến doanh thu bán hàng giảm mạnh.

Năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu gần 65 tỷ đồng (giảm 83% so với năm trước đó), lỗ sau thuế hơn 49 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2022 lãi 23 tỷ đồng). Thời điểm cuối quý IV/2023, doanh nghiệp chỉ còn giữ 266 triệu đồng tiền mặt, bằng 1/10 đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn còn 135 tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận 160 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp từng có kế hoạch lên sàn chứng khoán TPHCM nhưng bất thành. Cụ thể, ngày 13/3/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) cho biết nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết 21,5 triệu cổ phiếu Tập đoàn Dược Bảo Châu, tương ứng vốn điều lệ là 215 tỷ đồng.

Nhưng đến ngày 31/8/2023, Dược Bảo Châu có văn bản xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết. Lý do xin rút hồ sơ của Dược Bảo Châu do tình hình thị trường chứng khoán hiện tại chưa phù hợp với việc niêm yết cổ phiếu. Công ty cũng cần thêm thời gian để rà soát và kiện toàn hồ sơ theo yêu cầu.

Trước đó nữa, ngày 29/9/2022, Dược Bảo Châu cũng từng nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên HOSE. Tuy nhiên, đến ngày 13/12/2022, HOSE thông báo dừng xem xét hồ sơ do sau gần 3 tháng doanh nghiệp đăng ký, cơ quan này vẫn chưa nhận được hồ sơ chỉnh sửa bổ sung hoàn chỉnh và các tài liệu phát sinh theo yêu cầu.

Dược Bảo Châu từng bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xử phạt 350 triệu đồng vì đã đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN từ ngày 18/6/2019 nhưng chưa đưa chứng khoán vào niêm yết, giao dịch theo quy định.