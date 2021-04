26/06/2020

Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố 7 bị can trong đó 6 bị can bị khởi tố về tội “Thiếu tinh thần trách nhiệm”, bị can Lê Thanh Thản về tội “Lừa dối khách hàng”.