Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 của CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) cho hay, doanh thu thuần trong quý II giảm mạnh 91%, còn 44,92 tỷ đồng. Lợi nhuận kế toán trước thuế giảm 152%, khiến doanh nghiệp lỗ 11,28 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc cho biết, do thị trường bất động sản quý II/2023 đối mặt với nhiều khó khăn, giao dịch giảm sút và nhu cầu mua sắm tiếp tục ở mức thấp điểm. Trong kỳ, doanh nghiệp không có doanh thu bất động sản. Bên cạnh đó, giá bán mủ cao su cũng giảm xuống đáng kể so với những năm trước dẫn đến lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của QCG giảm tới 68% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn gần 211 tỷ đồng, lỗ hơn 10 tỷ đồng.

Tính tới 30/6, bà Nguyễn Thị Như Loan đang cho QCG mượn số tiền 95 tỷ đồng. Ngoài ra còn các công ty và cá nhân khác cho QCG mượn tiền. Tổng số tiền QCG đang mượn các tổ chức cá nhân là hơn 675 tỷ đồng.

Số tiền vay các cá nhân và doanh nghiệp. (Nguồn: BCTC)

Bà Loan được biết tới là một "nữ tướng" của Quốc Cường Gia Lai. Hiện, bà Nguyễn Thị Như Loan giữ vai trò là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Theo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023, thù lao cho các thành viên HĐQT là 10 triệu đồng/tháng.

Tin doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* PET: Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 8%. Ngày 10/8, Petrosetco chốt đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%.

* VNZ: CTCP VNG ghi nhận lãi 100,29 tỷ đồng trong quý II. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, VNG ghi nhận lãi 59,79 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 281,41 tỷ đồng.

* VND: CTCP Chứng khoán VnDirect thông qua việc triển khai phương án phát hành hơn 304,46 triệu cổ phiếu mới. Trong đó, hơn 243,56 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông theo tỷ lệ 5:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và hơn 60,89 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 100:5. Thời gian thực hiện trong năm 2023 và 2024.

* TNG: CTCP Đầu tư và Thương mại TNG ghi nhận doanh thu tiêu thụ 782 tỷ đồng trong tháng 7/2023, tăng hơn 11% so với tháng trước và 2% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh thu tiêu thụ của TNG ước đạt 4,116 tỷ đồng, tăng 109 tỷ đồng, tương ứng tăng 3% so với cùng kỳ.

* DNP: CTCP DNP Holdings báo lãi quý II/2023 gấp 104 lần cùng kỳ, đạt hơn 51 tỷ đồng. Lý giải về kết quả kinh doanh tăng, DNP cho biết chủ yếu do thoái vốn ở một số đơn vị trong công ty. Lũy kế 6 tháng đầu năm, DNP lãi sau thuế gần 52 tỷ đồng.

Thông tin giao dịch

* VCG: CTCP Đầu tư Pacific Holdings, Công ty mẹ của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đăng ký bán 39 triệu cổ phiếu, từ ngày 7/8 đến 5/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* HSG: Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý đã mua vào 5,1 triệu cổ phiếu HSG của CTCP Tập đoàn Hoa Sen, trong ngày 26/7 và 28/7.

* TGG: Bà Trương Thị Thanh Trà, vợ của ông Nguyễn Kiên Giang, Thành viên Ban kiểm soát CTCP The Golden Group đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, từ ngày 7/8 đến 5/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* DXG: Ông Lương Trí Tú, em ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh đăng ký bán hơn 4,05 triệu cổ phiếu, từ ngày 7/8 đến 5/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* ACL: Ông Trần Tuấn Nam, em của bà Trần Thị Vân Loan, Chủ tịch HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Long An đăng ký bán hơn 1,31 triệu cổ phiếu, từ ngày 4/8 đến 1/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

VN-Index

Chốt phiên 2/8, VN-Index tăng nhẹ 2,87 điểm (+0,24%), lên 1.220,43 điểm. HNX-Index tăng 1,96 điểm (+0,82%) lên 241,31 điểm. UPCoM-Index tăng 0,67 điểm (+0,7%), lên 90,88 điểm.

Nhận định thị trường phiên giao dịch ngày 3/8, Chứng khoán SHS cho rằng, trong ngắn hạn thị trường đang chững lại sau nhịp bùng nổ và có thể có các phiên điều chỉnh.

Nhà đầu tư nên duy trì danh mục với tỷ trọng ở mức trung bình và tiếp tục quan sát diễn biến thị trường tại các vùng hỗ trợ trước khi quyết định giải ngân.