‘Đại hội Chiến thần sinh viên’ tìm ra nhà vô địch

Bầu không khí cuồng nhiệt tại vòng chung kết

Tại vòng chung kết, các cặp đấu tranh tài theo thể thức thi đấu nhánh thắng - nhánh thua, đem đến các màn đối đầu kịch tính giữa bốn đội tuyển xuất sắc bao gồm ProTeam, Apex, LadyKiller và Unicorn.

Các “chiến thần” ProTeam chinh phục ngôi vị quán quân với giải thưởng bằng hiện vật là 3 thiết bị điện thoại Samsung Galaxy A73 5G (mỗi điện thoại trị giá 10.590.000 VNĐ)

Trong trận đấu xác định nhà vô địch giữa Apex và ProTeam, cả hai đội đã mang đến cho khán giả những giây phút hồi hộp, bất ngờ. ProTeam là đội xuất sắc hơn trong ván đấu đầu tiên với phong độ ấn tượng. Sang đến ván đấu thứ 2, cả 2 đội có những màn rượt đuổi nghẹt thở. Kịch tính được đẩy lên cao ở những giây phút cuối khi tỉ số là 39-38 nghiêng về phía ProTeam. Tận dụng lợi thế có được, 4 thành viên ProTeam đã nhanh chóng “hạ gục” thành viên cuối cùng của Apex, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-0.

Khu vực trò chơi và trải nghiệm các sản phẩm trong hệ sinh thái của Samsung thu hút sự chú ý của đông đảo bạn trẻ

Bên cạnh những màn so tài đầy kịch tính, hàng loạt các hoạt động mini game được tổ chức xuyên suốt chương trình, mang tới một không khí đậm chất trẻ, đầy hào hứng và năng động: chụp hình in ảnh lấy liền với những sticker vui nhộn của Awesome Academy, vòng quay may mắn, đố vui có thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn...

Không khí sôi động tại sự kiện

Minh Huy (19 tuổi, sinh viên ĐH Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đến để cổ vũ cho các bạn thí sinh. Trong quá trình nghỉ giữa các trận đấu, tôi cùng bạn bè trải nghiệm các trò chơi tại đây và rất thích bầu không khí mà chương trình đem lại”.

“Trợ thủ' của các thí sinh

Với những gì đã thể hiện, chiến thắng của ProTeam thu hút hơn 364 ngàn lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh sự xuất sắc của các “chiến thần”, sự đồng hành bền bỉ của Galaxy A73 5G được đánh giá là “trợ thủ” đáng tin cậy dành cho các thí sinh với nhiều tính năng đặc biệt dành riêng cho game thủ.

Tốc độ làm tươi 120 Hz của Galaxy A73 5G giúp các game thủ PUBG Mobile có được lợi thế lớn

Với màn hình Super AMOLED+ 6,7 inch cùng tần số quét 120 Hz - màn hình lớn chất lượng, cho phép người chơi thiết lập lại các vị trí phím bấm thoải mái hơn, không còn chật hẹp như trên màn hình nhỏ, khiến các thao tác chơi game dễ dàng hơn.

Tốc độ làm tươi cũng giúp thiết bị phản hồi các pha xử lý nhanh chóng và mượt mà, không ghi nhận tình trạng giật lag. Sản phẩm được nhiều game thủ đánh giá mang trải nghiệm tuyệt vời.

Là một trong những đơn vị tiên phong thúc đẩy Esports trên thế giới, Samsung Galaxy A Series từng bước góp phần chuyên nghiệp hóa Esport Việt Nam thông qua việc trình làng Awesome Academy - nền tảng đào tạo game thủ chuyên nghiệp tại Việt Nam vào tháng 6/2022.

Đại hội Chiến thần sinh viên là hoạt động "mở rộng" của Awesome Academy, đây là chuỗi hoạt động truyền cảm hứng tiếp nối sứ mệnh "huấn luyện" của chương trình Awesome Academy, nhằm mang đến một góc nhìn thực tế, tạo điều kiện để các bạn trẻ yêu thể thao điện tử được trực tiếp giao lưu, cọ xát, cũng như chung sức cùng đồng đội chiến đấu để giành ngôi vị cao nhất.

Doãn Phong