Dự án xây hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ bị yêu cầu dừng thi công

Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM chỉ đạo Thanh tra giao thông Sở thu hồi giấy phép thi công và tạm đình chỉ thi công đối với dự án hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (Ban giao thông) làm chủ đầu tư.

Dự án xây dựng hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ vừa bị Sở GTVT TP đề nghị tạm dừng thi công

Lý do được Sở GTVT đề cập là do đơn vị thi công dự án làm mặt đường Nguyễn Văn Linh bị xuống cấp gây mất an toàn giao thông. Mặc dù phía Sở này đã có văn bản chấn chỉnh nhưng tình hình không được cải thiện.

Ngoài ra, mới đây, Sở GTVT cũng nhận được nhiều phản ảnh trực tiếp của Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt về những bất cập về hạ tầng giao thông trong phạm vi triển khai dự án xây dựng hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ với mặt đường bị hư hỏng, xuất hiện ổ gà, xuống cấp… nhưng chậm khắc phục.

Ngoài đề nghị thu hồi giấy phép thi công và tạm đình chỉ thi công đối với dự án, Sở GTVT TP cũng yêu cầu Thanh tra Sở xem xét việc xử phạt các đơn vị liên quan đến dự án như chủ đầu tư, tư vấn giám sát, đơn vị thi công theo quy định.

Liên quan đến nội dung này, đại diện Đội Thanh tra giao thông số 6 (Thanh tra Sở GTVT TP.HCM) cho biết, hiện đơn vị vẫn chưa ra quyết định thu hồi giấy phép thi công và tạm đình chỉ thi công đối với dự án.

"Trong thứ 2 tuần sau, chúng tôi mới mời các bên liên quan đến làm việc về nội dung Sở GTVT yêu cầu. Sau khi xác định các vấn đề liên quan mới ra các quyết định xử phạt"- vị đại diện thông tin.

Phối cảnh nút giao thông Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh, Quận 7

Hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (giai đoạn 1), khởi công hồi tháng 4/2020 với tổng vốn đầu tư 830 tỷ đồng. Theo thiết kế dự án sẽ xây đảo tròn trung tâm đường kính 60m và hai hầm chui cùng các nhánh trên đường Nguyễn Văn Linh.

Hầm kín dưới giao lộ đường Nguyễn Văn Linh với đường Nguyễn Hữu Thọ rộng gần 14m, tĩnh không thông xe 4,75m, mặt cắt ngang hầm gồm 3 làn xe lưu thông với tốc độ 60 km/h và chịu được động đất cấp 7. Hầm hở phía khu chế xuất Tân Thuận và phía quốc lộ 1A dài gần 200m.

Ở giai đoạn 2, dự án sẽ được hoàn chỉnh nút giao với hai cầu vượt, hai hầm chui với kinh phí khoảng 1.780 tỷ đồng.

Hiện nay, toàn dự án hiện mới đạt hơn 35% khối lượng, dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 12/2023.