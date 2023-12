Chiều 20/12, tại Nghệ An, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố các quyết định điều động đối với Thiếu tướng Phạm Thế Tùng (SN 1972, quê quán ở Hưng Yên), Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đến nhận công tác tại Cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), được công bố vào ngày 19/12, tại Hà Nội.

Đại diện Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Phạm Thế Tùng được điều động đến giữ chức vụ Cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ. Ảnh: Quốc Huy

Đồng thời, công bố quyết định điều động đối với Đại tá Bùi Quang Thanh (SN 1977, quê quán ở Quảng Bình), Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

“Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, lương và các chế độ chính sách khác của Đại tá Bùi Quang Thanh do Công an tỉnh Nghệ An thực hiện theo quy định. Cục trưởng Cục tổ chức cán bộ; Công an tỉnh Đắk Nông; Công an tỉnh Nghệ An và Đại tá Bùi Quang Thanh chịu thi hành quyết định này” - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long tặng hoa chúc mừng Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Đại tá Bùi Quang Thanh sinh ngày 2/7/1977, quê xã Nam Trạch huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông Thanh có chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Cảnh sát Nhân dân, chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Tiến sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Đại tá Bùi Quang Thanh từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long chúc mừng Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Đại tá Bùi Quang Thanh đã được tin tưởng, giao trọng trách nhiệm vụ mới.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Đại tá Bùi Quang Thanh là cán bộ có lập trường, tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản về chính trị, pháp luật... Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện được bản lĩnh, năng lực và lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc.

Tỉnh Nghệ An là một địa bàn rộng, dân số đông, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long lưu ý, trên cương vị mới, tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cần sớm bắt tay vào nhiệm vụ, quyết liệt đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trên địa bàn tỉnh, không để các tình huống đột xuất, bất ngờ.