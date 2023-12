{"article":{"id":"2226369","title":"Giám đốc Công an Đồng Nai: Không để hình thành tội phạm có tổ chức","description":"Giám đốc Công an Đồng Nai yêu cầu huy động toàn bộ lực lượng phấn đấu kéo giảm các loại tội phạm; không để hình thành tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan “tín dụng đen”.","contentObject":"<p>Sáng 13/12, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.</p>

<p>Tham dự lễ ra quân có ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy; Võ Tấn Đức - quyền Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng lãnh đạo công an các đơn vị huyện, thành phố trên địa bàn.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-ra-quan-1-560.jpg?width=768&s=NKFeQkh0Ps1rwzasRV8Mjw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-ra-quan-1-560.jpg?width=1024&s=fX4ZTd4a8agUTGxpjFnMCw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-ra-quan-1-560.jpg?width=0&s=MDsl8ch8MiUtTTcYkGjZJQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-ra-quan-1-560.jpg?width=768&s=NKFeQkh0Ps1rwzasRV8Mjw\" alt=\"W-ra-quan-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-ra-quan-1-560.jpg?width=260&s=78gLT79JVACyUgh2hPcpsA\"></picture>

<figcaption>Công an Đồng Nai ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: A.H</figcaption>

</figure>

<p>Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Tấn Đức đã thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự; trong đó nổi bật vai trò nòng cốt của lực lượng công an, với sự cố gắng, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn gian khổ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.</p>

<p>Theo ông Đức, từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên địa bàn cả nước nói chung và tại Đồng Nai nói riêng diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân. Do đó, đòi hỏi lực lượng công an phải triển khai quyết liệt các giải pháp, giữ vững thế chủ động tiến công, trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-z4969433405723-f84e7cc8df7347fd79102aba02e87f2f-1-561.jpg?width=768&s=2YyyPVbbGdTKyQW_yfHvIQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-z4969433405723-f84e7cc8df7347fd79102aba02e87f2f-1-561.jpg?width=1024&s=UMq7AOuGwhwuTdgLBY3I9w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-z4969433405723-f84e7cc8df7347fd79102aba02e87f2f-1-561.jpg?width=0&s=C7okaB5gpZRqXG-8wqlXtw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-z4969433405723-f84e7cc8df7347fd79102aba02e87f2f-1-561.jpg?width=768&s=2YyyPVbbGdTKyQW_yfHvIQ\" alt=\"W-z4969433405723-f84e7cc8df7347fd79102aba02e87f2f-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-z4969433405723-f84e7cc8df7347fd79102aba02e87f2f-1-561.jpg?width=260&s=wNwjqbA4cuWiyP1Bi8fxLg\"></picture>

<figcaption>Các lực lượng trong buổi lễ ra quân. Ảnh: A.H</figcaption>

</figure>

<p>Ông Võ Tấn Đức yêu cầu lực lượng công an tỉnh tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt phá các băng, nhóm tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, “tội phạm đường phố”,… Bên cạnh đó, chủ động phát hiện tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, vệ sinh an toàn thực phẩm dịp cuối năm và dịp Tết sắp đến. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-z4969333836863-a94f74c7923237d7306243212004f92f-1-562.jpg?width=768&s=qy9h5Byq7n90j1xKOgbNuA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-z4969333836863-a94f74c7923237d7306243212004f92f-1-562.jpg?width=1024&s=YN8-AGh-7RmrRUyxhrITFw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-z4969333836863-a94f74c7923237d7306243212004f92f-1-562.jpg?width=0&s=-3C9Ti9PIKQVPNCGH21ZzQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-z4969333836863-a94f74c7923237d7306243212004f92f-1-562.jpg?width=768&s=qy9h5Byq7n90j1xKOgbNuA\" alt=\"W-z4969333836863-a94f74c7923237d7306243212004f92f-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-z4969333836863-a94f74c7923237d7306243212004f92f-1-562.jpg?width=260&s=cSMnf_L_7AbUd3WCynKtLw\"></picture>

<figcaption>Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: A.H</figcaption>

</figure>

<p>Tiếp thu ý kiến của lãnh đạo tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc công an tỉnh ra mệnh lệnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, công an huyện, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn xã hội dịp cuối năm phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.</p>

<p>Huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện thực hiện bằng được 26 yêu cầu, 20 chỉ tiêu công an tỉnh đặt ra trong đợt cao điểm. Không để bị động trong mọi tình huống, phấn đấu kéo giảm các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường; không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm liên quan “tín dụng đen” và phát sinh mới các địa bàn, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Đồng thời, triển khai các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, cháy nổ, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn.</p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-thiet-ke-chua-co-ten-3-1-563.jpg?width=300&s=vFLc8cphuvA2GIlrOXSQLA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-thiet-ke-chua-co-ten-3-1-563.jpg?width=0&s=YTV6p_FMs2dyAMPtuH6RQA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-thiet-ke-chua-co-ten-3-1-563.jpg?width=500&s=QAEgqlq91B5XVw7HrFh6Og\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-thiet-ke-chua-co-ten-3-1-563.jpg?width=260&s=PLxb9uWgD4Htin0LpiexZQ\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-thiet-ke-chua-co-ten-2-1-564.jpg?width=300&s=PkRwyMKLFTmwzwO0R_XmVw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-thiet-ke-chua-co-ten-2-1-564.jpg?width=0&s=nS01e02fASYl7VImpkNLyg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-thiet-ke-chua-co-ten-2-1-564.jpg?width=500&s=Tfjn9u0wnvbrJ9ZaanAb4A\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-thiet-ke-chua-co-ten-2-1-564.jpg?width=260&s=2tQZfUB9FuQbJiuLu4IaXQ\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

Khả năng ngày 19/12, nền nhiệt sẽ hạ thấp nhất.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khong-khi-lanh-rat-manh-do-bo-cao-diem-ret-nhat-khi-nao-2226335.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/khong-khi-lanh-rat-manh-do-bo-cao-diem-ret-nhat-khi-nao-546.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T10:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224785","title":"Cần quan tâm đặc biệt đến nguy cơ cháy nổ nhà cao tầng, khu công nghiệp","description":"Theo Công an TP.HCM, đối với nhà cao tầng (chung cư, cao ốc văn phòng, khách sạn…) và các nhà máy, xí nghiệp tại KCN, khu chế xuất tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao càng cần phải được quan tâm đặc biệt.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-quan-tam-dac-biet-den-nguy-co-chay-no-nha-cao-tang-khu-cong-nghiep-2224785.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/can-quan-tam-dac-biet-den-nguy-co-chay-no-nha-cao-tang-khu-cong-nghiep-1330.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T10:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225822","title":"Đã bán 100.000 vé tàu Tết, nhiều người đến ga mua vé sớm","description":"Trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao, nhiều người dân có xu hướng tìm mua vé tàu hỏa để về quê dịp Tết Nguyên đán 2024.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/da-ban-100-000-ve-tau-tet-nhieu-nguoi-den-ga-mua-ve-som-2225822.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/da-ban-100000-ve-tau-tet-nhieu-nguoi-den-ga-mua-ve-som-501.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T10:06:07","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226368","title":"Truy bắt 2 phạm nhân trốn trại giam của Bộ Công an","description":"Hai phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại giam Tống Lê Chân (huyện Hớn Quản, Bình Phước), đã bỏ trốn trong lúc lao động và trộm xe máy chạy về hướng huyện Lộc Ninh.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truy-bat-2-pham-nhan-tron-trai-giam-cua-bo-cong-an-2226368.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/truy-bat-2-pham-nhan-tron-trai-giam-cua-bo-cong-an-402.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T09:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224918","title":"Những vấn đề cần lưu ý khi tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chợ","description":"Đã có rất nhiều cảnh báo về cháy chợ truyền thống, thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, nhưng tình hình hỏa hoạn tại những nơi này vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-van-de-can-luu-y-khi-to-chuc-chua-chay-cuu-nan-cuu-ho-tai-cho-2224918.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nhung-van-de-can-luu-y-khi-to-chuc-chua-chay-cuu-nan-cuu-ho-tai-cho-1334.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T09:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226321","title":"'Tuýt còi' các trung tâm đăng kiểm ra yêu cầu riêng làm khó người dân","description":"Đơn vị đăng kiểm từ chối nhận hồ sơ kiểm định lần đầu, gợi ý người dân và doanh nghiệp phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự trong khi phương tiện vẫn có bảo hiểm… là những phản ánh mà Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận được.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuyt-coi-cac-trung-tam-dang-kiem-ra-yeu-cau-rieng-lam-kho-nguoi-dan-2226321.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/tuyt-coi-cac-trung-tam-dang-kiem-ra-yeu-cau-rieng-lam-kho-nguoi-dan-235.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226245","title":"Dự báo thời tiết 13/12/2023: Miền Bắc còn mưa nhỏ, sắp đón không khí lạnh mạnh","description":"Dự báo thời tiết 13/12/2023, miền Bắc và Bắc Trung Bộ còn mưa nhỏ vào sáng sớm; mức nhiệt có xu hướng tăng nhẹ. Từ Đà Nẵng trở vào Nam Bộ gia tăng nắng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-13-12-2023-mien-bac-con-mua-sap-don-khong-khi-lanh-manh-2226245.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/du-bao-thoi-tiet-13122023-mien-bac-con-mua-nho-sap-don-khong-khi-lanh-manh-1515.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224778","title":"Tận dụng 'thời điểm vàng' trong công tác phòng cháy, chữa cháy","description":"Theo thống kê của các chuyên gia phòng cháy chữa cháy, \"thời điểm vàng\" trong công tác chữa cháy là dưới 5 phút kể từ khi đám cháy khởi phát. Do đó, việc tận dụng thời điểm vàng này để chữa cháy là rất quan trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tan-dung-thoi-diem-vang-trong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-2224778.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tan-dung-thoi-diem-vang-trong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-1327.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226016","title":"Những thủ đoạn giả danh bác sĩ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản","description":"Lực lượng chức năng đã cảnh báo về vấn nạn giả danh các bác sĩ bệnh viện lớn để lừa đảo khám chữa bệnh, bán thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhưng gần đây, tình trạng này vẫn xuất hiện với thủ đoạn tinh vi hơn.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-thu-doan-gia-danh-bac-si-de-lua-dao-chiem-doat-tai-san-2226016.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nhung-thu-doan-gia-danh-bac-si-de-lua-dao-chiem-doat-tai-san-1452.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226210","title":"Nhân viên đường sắt trả lại túi có nhiều tiền Việt và ngoại tệ cho khách Pháp","description":"Phát hiện nam du khách người Pháp để quên túi có nhiều giấy tờ cùng hơn 52 triệu đồng trên tàu khi đã rời ga Nha Trang (Khánh Hòa), nhân viên đường sắt liền liên hệ để trả lại.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-vien-duong-sat-tra-lai-tui-co-nhieu-tien-viet-va-ngoai-te-cho-khach-phap-2226210.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nhan-vien-duong-sat-tra-lai-tui-co-nhieu-tien-viet-va-ngoai-te-cho-khach-phap-1320.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T20:01:39","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225754","title":"Thái Nguyên: Huyện Đại Từ đủ điều kiện đề nghị xét đạt chuẩn nông thôn mới","description":"Ngày 12/12, UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã ban hành công văn công bố huyện Đại Từ đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thai-nguyen-huyen-dai-tu-du-dieu-kien-de-nghi-xet-dat-chuan-nong-thon-moi-2225754.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/thai-nguyen-huyen-dai-tu-du-dieu-kien-de-nghi-xet-dat-chuan-nong-thon-moi-256.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T20:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226202","title":"Chủ tịch xã Đam B'ri bị đình chỉ công tác 15 ngày vì để xảy ra vi phạm đất đai","description":"Ông Trần Thiện Thuật, Chủ tịch UBND xã Đam B'ri (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) bị tạm đình chỉ công tác trong 15 ngày vì để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-xa-dam-bri-bi-dinh-chi-cong-tac-15-ngay-vi-de-xay-ra-vi-pham-dat-dai-2226202.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/chu-tich-xa-o-lam-dong-bi-dinh-chi-cong-tac-15-ngay-vi-de-xay-ra-vi-pham-dat-dai-1289.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T19:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226196","title":"Đà Nẵng trao giải tuyên truyền thành phố môi trường","description":"Chiều 12/12, Sở TT&TT phối hợp với Sở TN&MT TP Đà Nẵng tổ chức trao giải tuyên truyền \"Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường\" năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/da-nang-trao-giai-tuyen-truyen-thanh-pho-moi-truong-2226196.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/da-nang-trao-giai-tuyen-truyen-thanh-pho-moi-truong-1260.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T18:53:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226192","title":"Phát hiện cô gái chết bất thường bên bụi tre ở Hải Dương","description":"Trong lúc đi hái măng, người dân địa phương phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy ở bụi tre gần cầu Cậy thuộc xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-hien-co-gai-chet-bat-thuong-ben-bui-tre-o-hai-duong-2226192.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/phat-hien-co-gai-chet-bat-thuong-ben-bui-tre-o-hai-duong-1243.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T18:30:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226180","title":"Sập mái nhà đang thi công ở Thái Bình khiến 8 người thương vong","description":"Khi đang thi công xây dựng công trình nhà ở của một hộ dân ở Thái Bình, phần mái nhà bất ngờ đổ sập xuống khiến 8 người thương vong.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sap-mai-nha-dang-thi-cong-o-thai-binh-khien-8-nguoi-thuong-vong-2226180.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/sap-mai-nha-dang-thi-cong-o-thai-binh-khien-8-nguoi-thuong-vong-1227.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T18:26:44","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223704","title":"Thách thức trong công tác PCCC&CNCH tại nhà cao tầng, siêu cao tầng","description":"Ở các đô thị lớn, hiện đại, những tòa nhà cao tầng, siêu cao tầng xuất hiện ngày càng nhiều, điều đó cũng đặt ra nhiều thách thức cho công tác PCCC&CNCH.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thach-thuc-trong-cong-tac-pccc-cnch-tai-nha-cao-tang-sieu-cao-tang-2223704.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/thach-thuc-trong-cong-tac-pccccnch-tai-nha-cao-tang-sieu-cao-tang-1234.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T17:53:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226150","title":"Hàng loạt lãnh đạo cấp xã ở Quảng Bình bị kỷ luật","description":"Các cơ quan chức năng huyện Bố Trạch, Quảng Bình vừa ra quyết định kỷ luật Đảng ủy xã Lý Trạch 2 nhiệm kỳ, đồng thời cách chức và xử lý kỷ luật nhiều lãnh đạo, cán bộ để xảy ra sai phạm.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hang-loat-lanh-dao-cap-xa-o-quang-binh-bi-ky-luat-2226150.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hang-loat-quan-chuc-cap-xa-o-quang-binh-bi-ky-luat-1193.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T17:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226145","title":"Vụ cháy ở Đại học Hồng Đức: Sinh viên bất lực nhìn lửa thiêu rụi xe","description":"Nhiều sinh viên ở Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) bất lực nhìn ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi phương tiện đi lại và chỉ biết ôm mặt khóc, gọi điện thông báo cho người thân.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-chay-o-dai-hoc-hong-duc-sinh-vien-bat-luc-nhin-lua-thieu-rui-xe-2226145.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/vu-chay-o-dai-hoc-hong-duc-sinh-vien-bat-luc-nhin-lua-thieu-rui-xe-1115.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T17:17:24","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226103","title":"Phạt 37,5 triệu người để gỗ lậu trên đất Trưởng phòng Nội vụ ở Quảng Nam","description":"Ông Võ Văn Nho bị phạt 37,5 triệu đồng khi để gỗ lậu trên đất ông Võ Văn Ba - Trưởng phòng Nội vụ huyện Phước Sơn.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-37-5-trieu-nguoi-de-go-lau-tren-dat-truong-phong-noi-vu-o-quang-nam-2226103.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/phat-375-trieu-nguoi-de-go-lau-tren-dat-truong-phong-noi-vu-o-quang-nam-963.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T16:05:11","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226101","title":"TP.HCM: Cháy nhà trọ 4 tầng, 12 người may mắn thoát nạn","description":"Trưa 12/12, bất ngờ xảy ra vụ cháy nhà trọ 4 tầng trên đường Trần Hưng Đạo (Q.5, TP.HCM). 12 người được lực lượng chức năng giải cứu, hướng dẫn thoát nạn, trong đó có người bị thương.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tp-hcm-chay-nha-tro-4-tang-12-nguoi-may-man-thoat-nan-2226101.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tphcm-chay-nha-tro-4-tang-12-nguoi-may-man-thoat-nan-927.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:52:12","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226007","title":"Xuất hiện tình trạng mạo danh cán bộ trung tâm đăng kiểm để lừa tiền người dân","description":"Thời gian gần đây, rất nhiều người dân ở Đắk Lắk bị những số điện thoại lạ mạo danh cán bộ trung tâm đăng kiểm gọi điện “tư vấn” gia hạn đăng kiểm, bán bảo hiểm “đưa đến tận nhà” với số tiền chỉ từ 300.000 - 500.000 đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xuat-hien-tinh-trang-mao-danh-can-bo-trung-tam-dang-kiem-de-lua-tien-nguoi-dan-2226007.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/xuat-hien-tinh-trang-mao-danh-can-bo-trung-tam-dang-kiem-de-lua-tien-nguoi-dan-766.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T14:34:41","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226030","title":"Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM, nhiều người thoát nạn","description":"Căn nhà 4 tầng khu trung tâm TP.HCM cháy lớn khiến nhiều người bị mắc kẹt. Cảnh sát đã tiếp cận cứu 2 người bị nạn, hướng dẫn 10 người thoát ra ngoài an toàn.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chay-nha-4-tang-o-tp-hcm-nhieu-nguoi-thoat-nan-2226030.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/chay-nha-4-tang-o-tphcm-nhieu-nguoi-thoat-nan-754.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T14:27:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

