Đại tá Đinh Văn Nơi thông tin vụ 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam

Chiều 19/8, trao đổi với VietNamNet, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an tỉnh đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các ngành chức năng làm rõ vụ “40 người chạy trốn khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam”.

Theo Đại tá Nơi, bước đầu qua làm việc những người này họ khai bị một số đối tượng dụ dỗ qua Campuchia làm việc nhẹ, lương cao. Họ được đưa vào các casino, buộc làm việc quá sức, quá giờ, không trả lương đầy đủ. Từ đó, nhóm người này bàn bạc vượt biên về Việt Nam.

40 người chạy trốn khỏi casino ở Campuchia, nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Ảnh: Biên phòng cung cấp

Công an tỉnh An Giang và ngành chức năng đang hoàn thành các thủ tục cần thiết, trước khi cho gia đình bảo lãnh về nhà.

Còn đoạn clip trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhóm lao động Việt Nam trốn chạy, lội sông để vượt biên về Việt Nam, cũng được Công an An Giang xác nhận có liên quan đến vụ 40 người nói trên.

Trước đó, hoảng 9h45 ngày 18/8, có 40 người (35 nam, 5 nữ) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Những người này khai họ trốn khỏi một casino thuộc ấp Chrey Thum (xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia), rồi bơi qua sông Bình Di nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình phối hợp với Công an huyện An Phú tiến hành lấy lời khai của những người này.

Qua khai thác nhanh, họ khai xuất cảnh trái phép sang Campuchia và làm việc tại một casino. Công việc của họ là làm game online và lên các trang mạng xã hội theo sự chỉ đạo của quản lý casino.

Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, họ bàn cách vượt biên về Việt Nam.

Lợi dụng sự sơ hở của bảo vệ casino, họ đồng loạt chạy ra cổng Casino và bơi qua sông Bình Ghi để nhập cảnh vào Việt Nam.

Nguồn clip: Mạng xã hội