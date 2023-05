Sáng nay (5/5), tại tỉnh Lào Cai, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Thượng tướng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng Đại tá Lưu Hồng Quảng. Ảnh: CAND

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai giữ chức vụ Cục trưởng Cục ngoại tuyến - Bộ Công an.

Đại tá Lưu Hồng Quảng sinh năm 1968, quê ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tháng 9/2014, Đại tá Quảng được luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai. Từ tháng 3/2020 tới nay, ông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Cũng trong buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.