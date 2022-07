Anh hùng chống ma túy Mai Hoàng làm Phó Giám đốc Công an TP.HCM

Sáng 25/7, tại trụ sở Công an TP.HCM diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Mai Hoàng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Đại tá Mai Hoàng nhận Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: TL

Đại tá Mai Hoàng sinh năm 1979, quê quán tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông có học hàm Cao cấp lí luận chính trị, tiến sĩ. Ông tốt nghiệp Trường Trung học An ninh nhân dân I (nay là Cao đẳng An ninh nhân dân I).

Trưởng thành trong lực lượng Cảnh sát hình sự, ban đầu Đại tá Mai Hoàng về Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La rồi về làm Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Sau đó, ông lần lượt qua các chức vụ Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng Công an huyện Mộc Châu. Tháng 4/2020, ông được điều động làm Cục phó Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an.

Tháng 12/2020, ông được Bộ Công an quyết định thăng cấp hàm từ Thượng tá lên Đại tá. Cũng trong năm 2020, Đại tá Mai Hoàng vinh dự khi được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Đây là danh hiệu cao quý trao cho ông bởi đã tham gia, chỉ đạo hàng trăm chuyên án, vụ án hình sự, ma túy lớn khi công tác tại Sơn La; đặc biệt là tấn công, triệt xóa những điểm nóng ma túy tại địa phương này.

Tháng 7/2019, ông Mai Hoàng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài “chuyên án trinh sát đấu tranh, phòng, chống tội phạm vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy có vũ trang qua biên giới vùng Tây Bắc”, là những đúc kết từ thực tiễn qua nhiều năm công tác của ông.