Trong tập King of Mask Singer (Ca sĩ mặt nạ) phát sóng ngày 9/4, nữ ca sĩ Horan nhóm Clazziquai đã lộ diện sau khi phải cởi bỏ lớp mặt nạ vì thua đối thủ. Nữ thần tượng sau đó đã gửi lời cảm ơn đến ban giám khảo và khán giả: “Thành thật tôi nghĩ sẽ bị loại ngay từ vòng đầu tiên nhưng rất biết ơn vì đã trụ được đến vòng này”.

Cô thậm chí còn hứa hẹn sẽ sớm phát hành một album và gặp gỡ người hâm mộ tại concert trong thời gian tới. “Tôi đã lấy hết can đảm để có thể đứng ở đây. Hy vọng album mới của tôi sẽ được nhiều người đón nhận”, Horan chia sẻ.

Ca sĩ Horan lộ mặt trong King of Mask Singer tập mới nhất.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Horan tại chương trình lại gây ra một làn sóng phẫn nộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự tức giận khi một nghệ sĩ từng có tiền án như Horan lại được xuất hiện trên sóng truyền hình.

Horan từng 3 lần bị bắt vì hành vi lái xe trong tình trạng không tỉnh táo. Vào tháng 9/2016, nữ ca sĩ đã phải lên tiếng xin lỗi và tạm dừng hoạt động sau khi gây tai nạn trong tình trạng say xỉn. Horan bị tuyên phạt hành chính 7 triệu won (tương đương 124 triệu đồng).

Ca sĩ Horan từng nhiều lần lái xe trong tình trạng say xỉn.

“Không thể hiểu được tại sao MBC lại có thể mời một ca sĩ từng bị kết án vì DUI (lái xe dưới sự ảnh hưởng của rượu hoặc ma túy) tới 3 lần”, “Chương trình đang khuyến khích việc lái xe khi say rượu à?” hay “Nhóm sản xuất chương trình King of Mask Singer đang nghĩ cái quái gì khi để một kẻ phạm tội lên sóng như vậy?” là những bình luận đáng chú ý bên dưới bài đăng.

Trước làn sóng phẫn nộ từ khán giả, ê-kip sản xuất của chương trình đã lên tiếng xin lỗi. Hiện tại, toàn bộ video có sự góp mặt của nữ ca sĩ Horan dưới nghệ danh Funky Fox đã bị nhà đài xóa hoặc ẩn đi.

Sự xuất hiện của Horan trên sóng truyền hình khiến dân tình phẫn nộ.

Horan là nghệ danh của ca sĩ Choi Soo-jin sinh năm 1979. Cô tham gia nhóm nhạc Clazziquai vào năm 2001 và được nhiều khán giả yêu thích nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và giọng hát ấn tượng. Có thể kể đến các album và bài hát tiêu biểu của nhóm Clazziquai như Be my love, She is, Come to me…