Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa UBND TP. Gia Nghĩa, Đắk Nông.

Tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Với phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của chuyển đổi số”, 7 tháng năm 2023, tỉnh Đắk Nông đã triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Theo Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông, công tác chuyển đổi số của Đắk Nông đạt được một số kết quả chủ yếu. Trong đó, doanh nghiệp và người dân được hỗ trợ và hưởng lợi. Cụ thể về triển khai hóa đơn điện tử trong phát triển kinh tế số, đến nay, toàn tỉnh Đắk Nông đã có 3.976 đơn vị áp dụng hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ 100%.

Toàn tỉnh có tỷ lệ người nộp thuế đăng ký nộp thuế điện tử (NTĐT) đạt 99,29%; tỷ lệ chứng từ NTĐT đạt 95,60%; tỷ lệ số tiền NTĐT đạt 92,05%.

Đắk Nông đã thực hiện hỗ trợ đưa hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, đặc biệt là các hàng nông sản đạt tiêu chuẩn OCOP, VietGAP, … lên sàn 2 thương mại voso.vn và postmart.vn.

Toàn tỉnh đã hỗ trợ lên sàn thương mại điện tử cho 1.161 sản phẩm, trong đó có 47/60 sản phẩm OCOP và 1.114 sản phẩm nông nghiệp khác, tổng số giao dịch 27.528 lượt.

Tổng số hộ sản xuất nông nghiệp đã được số hóa thông tin là 111.390 hộ, đạt 65,8% (toàn tỉnh có 169.251 hộ sản xuất nông nghiệp). Số hộ sản xuất kinh doanh được đào tạo về kỹ năng số là 135.711 hộ, đạt tỷ lệ 80,2%.

Đáng chú ý, hạ tầng viễn thông, hạ tầng mạng máy tính và thiết bị được quan tâm đầu tư bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06. Công an tỉnh Đắk Nông đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức rà soát đăng ký, thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh.

Kết quả toàn tỉnh đã thu nhận 301.182/324.898 tài khoản định danh điện tử (đạt tỷ lệ 92,2%), trong đó đã thực hiện kích hoạt 202.134/324.898 tài khoản (đạt tỷ lệ 62,2%).

Việc kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu chuyên ngành, dùng chung của tỉnh với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do các bộ, ngành Trung ương xây dựng, quản lý, vận hành đạt kết quả theo yêu cầu.

Đắk Nông đã triển khai thực hiện 18/25 thủ tục hành chính thiết yếu trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công của Bộ Công an, trong đó 11/11 thủ tục hành chính thiết yếu do cơ quan công an thực hiện; 7/14 thủ tục hành chính thiết yếu do Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành thực hiện.

Việc đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến đã mang lại hiệu quả rất lớn, tiết kiệm chi phí, nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời góp phần giảm tiếp xúc giữa người dân và cán bộ cơ quan Nhà nước.

Ứng dụng căn cước công dân gắn chíp điện tử tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế phục vụ khám, chữa bệnh được triển khai nhanh chóng. Hiện nay, số lượng căn cước công dân gắn chip được đồng bộ với thẻ BHYT còn hiệu lực để đi khám chữa bệnh bằng căn cước công dân là 492.100 người.

Tỉnh Đắk Nông đã có 85/85 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hiện tại, tỉnh Đắk Nông bổ sung thiết bị an toàn thông tin tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh để kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển

Thực hiện chương trình chuyển đổi số từ nay đến năm 2025, tỉnh Đắk Nông tập trung xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số để phục vụ doanh nghiệp và người dân. Đắk Nông tiếp tục ưu tiên chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, phát triển chính quyền số, trọng tâm là phát triển hạ tầng số, tạo lập dữ liệu mở, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, nâng cao chỉ số xếp hạng của tỉnh về chuyển đổi số.

Đắk Nông sẽ huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng thiết bị và ứng dụng đồng bộ, hiện đại, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và sự chuyển đổi của chính quyền điện tử.

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành và địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển dữ liệu theo danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh đã ban hành. Việc kết nối, tích hợp và khai thác, sử dụng hiệu quả các nền tảng số quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh chỉ đạo triển khai các hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng mang lại hiệu quả thiết thực. Trọng tâm hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn sử dụng VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, các nền tảng số phổ biến theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn, hỗ trợ người dân”. Mục tiêu là cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp thụ hưởng thành quả một cách thực chất và hiệu quả; hướng tới việc hình thành công dân số, xã hội số.

Với quan điểm chính quyền phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong thời gian tới các cấp, các ngành của tỉnh Đắk Nông sẽ quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển đổi số phục vụ người dân. Trong đó, bộ phận một cửa các cấp sẽ là nòng cốt, là trung tâm chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Theo PV (Báo Đắk Nông)